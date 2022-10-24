Состояние Адамкене улучшилось, ее перевели из реанимации в палату

ELTA ; Гайле Ярушявичюте-Моцкувене , ru.DELFI.lt

Супруга экс-президента Валдаса Адамкуса Алма переведена из реанимации в отделение. В скором времени ее выпустят домой.

"Состояние улучшилось, госпожу Адамкене в пятницу перевели из реанимации в отделение, где продолжено лечение. По договоренности с близкими пациентки в скором времени ее выпишут и перевезут домой", – информировала представитель Адамкуса Божена Багонайтене. 28 сентября СМИ сообщали, что Адамкус заболел коронавирусом. 29 сентября из-за коронавируса в больницу попала супруга экс-президента Алма. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!