Как принять решение переехать в Вильнюс и уже через полгода открыть бистро, в которое без бронирования столика уже и не попасть в выходные, как чувствовать себя эмигрантом и помогать тем, кому можешь помочь, - и украинцам, которые приехали из зоны боевых действий в Украине, и белорусам, вынужденно уехавшим из Беларуси. Об этом Delfi рассказывает совладелец и директор вильнюсского Lagom Bistro Сергей Хомчановский.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!