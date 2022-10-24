Премьер Литвы поздравила нового премьер-министра Италии Джорджу Мелони

Ингрида Шимоните поздравила присягнувшую в субботу нового премьер-министра Италии Джорджу Мелони, пожелав ей гладкой и успешной работы на этом посту, сообщается в пресс-релизе.

"Правительство Литвы готово сотрудничать в укреплении тесного и искреннего партнерства между нашими государствами.

Я надеюсь, что Литва и Италия, а также другие государства-члены ЕС будут и впредь поддерживать Украину, защищающую свою свободу и свободу других европейских стран. В то же время я верю, что, сохраняя солидарность и принципиальную позицию, основанную на ценностях свободы и демократии, мы преодолеем ужасы войны, свидетелями которых являемся сегодня.

Наша последовательная позиция в усилении санкций против России и Беларуси важна для того, чтобы показать, что Европа не поддастся на шантаж агрессора, а мы будем защищать свои ценности", - говорится в поздравлении премьера Литвы.

Премьер И. Шимоните по этому случаю также поблагодарила Италию за ее вклад в миссию воздушной полиции НАТО и боевую группу передовых сил НАТО в странах Балтии, тем самым способствуя безопасности региона и альянса.

Премьер-министр также пожелала новой главе правительства Италии успехов в работе на благо народа Италии и процветания страны.

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