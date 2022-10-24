Покинувший пост главы СОБ Поцюс: когда был поднят вопрос беспорядков, министр ответила – я тебе уничтожу

Покинувший пост главы Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс сказал, что, когда он поднял вопрос усмирения беспорядков у парламента, министр внутренних дел Агне Билотайте не раз требовала, чтобы он покинул пост. "Спрашивала, мужчина ли я", – сказал Поцюс в эксклюзивном интервью на Delfi.

В июне этого года правительство Литвы назначило Поцюсу служебное взыскание за невыполнение требований МВД. В чем это выражалось, подробно не объясняли.

Выводы служебной проверки, на основании которых было сделано взыскание, Поцюс обжаловал в суде, но покинуть пост он решил до завершения рассмотрения дела в суде.

Он ушел с должности по обоюдному согласию сторон, правительство освободило его от занимаемой должности в минувшую среду.

Поцюс возглавлял службу с 2015 года. Он сказал, что решил покинуть службу, поскольку работать стало невозможно – после того как министр Билотайте не раз требовала от него уйти в отставку, посыпалась проверка за проверкой.

"Она вызывала меня – я не мог брать с собой на встречу даже телефон, другие гаджеты, должен был расстегивать рубашку, чтобы показать, что нет никаких проводов. Такое неуважение и унижение демонстрировали с августа 2021 года", – сказал он.

Поцюс подтвердил, что ситуация обострилась после беспорядков в августе прошлого года.

Службы, по его словам, получили информацию о возможных беспорядках, намного раньше, но к ним не подготовились.

Поцюс сказал, что из-за промедления с принятием решений, толпа разошлась – во время беспорядков служащие какое-то время просто стояли, а на них напирали участники беспорядков, а на следующий день Департамент полиции и МВД все это пытались объяснить тем, что применялась скандинавская модель подавления беспорядков.

Собеседник Delfi сказал, что о такой модели литовские службы прежде не слышали и никакие учения не проводили.

Поцюс убежден, что если бы все делали правильно, то беспорядков можно было даже избежать.

"Недовольство в связи с нашими действиями начались после беспорядков. А когда из правительство в МВД пришел советник Кястутис Ланчинскас, начались обвинения в мой адрес, будто я расстроил ряды полицейских и помешал подавлению беспорядков, и вообще я чуть ли не являюсь виновником беспорядков.

Это неправда, поскольку это было прикрытием бездеятельности и халатности полиции. не соблюдались никакие процедуры, не было никакого порядка, не было плана – все делалось "на ура".

Я бы назвал это халатностью и служебным бездействием как МВД, так и полиции.

В тот день около 18 ч. мне позвонил генкомиссар и попросил: "Спасай". Беспорядки у парламента уже начались, наша служба делала все.

Мы сбились с ног из-за беспорядков в лагерях нелегальных мигрантов, одновременно в разных частях Литвы были 4 очага, один из них – в Руднинкай.

Наши силы были рассредоточены и истощены, люди не спали 24 часа. И тут беспорядки у парламента с просьбой полиции "Спасайте". Съехались служащие со всей Литвы: из Клайпеды, Висагинаса, часть из лагерей нелегалов.

Меньше чем через два часа мы были в состоянии готовности. Генкомиссар Ренатас Пожела на звонки не отвечал, мы не знали, что нам делать. В 22.30 ч. позвонила Билотайте и сказала, что надо ехать к парламенту – и сразу положила трубку. Что там, какая ситуация, что нам делать, ехать ли мне? Ситуация была неясная.

Приехали – что дальше? Звоним Пожеле, спрашиваем, кто руководит операцией, объявлен ли план по подавлению беспорядков "Ветра" – мы видели, что есть побитые машины – начато ли расследование, где штаб операции? На эти вопросы Пожела не ответил. Он сказал, что есть какой-то полицейский, с ним надо все согласовывать.

Но подождите - мы не полиция.Нам нужен план действий", - так он рассказал о событиях августа 2021 года, после которых МВД стал высказывать недовольство в связи с работой главы СОБ.

Он напомнил, что план "Ветра", по которому действует СОБ, должен подписать глава полиции округа, в данном случае это Паулюс Гагас.

В августе 2021 года плана не было: "Мы действовали по принципу первобытной общины – с копьями на слона. На следующий день минимальное, что должна была сделать министр Билотайте и Пожела - уйти в отставку. Но, к сожалению, для них все было как с гуся вода, а козлом отпущения стала СОБ".

По его словам, после всех этих событий отношения с Билотайте испортились, стали искать прикрытие для МВД и Департамента полиции, которые проявили халатность и бездействие.

Поцюс сказал, что решил уйти со службы, поскольку работать стало невозможно, а "на нем поставили крест".

"Министр сама мне сказала: "Я тебя все равно уничтожу", - сказал Поцюс.

"Полное недоверие в течение 1,5 лет, она мне говорила об этом, постоянные унижения.

Извините, я живой человек и ношу погоны. Прошу меня уважать как человека, я не дам пинать себя ногами.

Поэтому настал тот день, когда мне стыдно стало быть в подчинении у такого министерства. У меня есть чувство самоуважения, я вижу, что все бессмысленно и работать невозможно", - сказал Поцюс о своей отставке.

Представители МВД прокомментировали обвинения Поцюса и заявили, что этим он пытается завуалировать реальную причину увольнения.

"Информируем, что тактика подавления беспорядков публично не комментируется. А слова бывшего главы СОБ Поцюса мы расцениваем как попытку прикрыть реальные причины увольнения, которые не делают чести генералу", – указал МВД в ответе Delfi.

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