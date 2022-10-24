Служба занятости: жители Литвы выбирают профессии, на которые не повлияют экономические потрясения

За первые 9 месяцев этого года к учебе приступили более 10 тыс. клиентов Службы занятости. Это на 171,7 проц. больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Служба занятости.

Чаще всего люди выбирают программы помощника социального работника, водителя перевозки грузов моторным транспортом и учетчика.

"В десятке популярных программ также – обучение графическому дизайну, создание фото- и видеопродукции. Квалификацию или компетенцию, создающую высокую добавленную стоимость, до 2026 года могут приобрести около 19,4 тыс. жителей страны. На эти цели выделено 76,6 млн. евро", – говорится в сообщении.

Самая популярная в этом году – программа обучения помощника социального работника (1045 участников). Самая популярная долгое время программа водителей перевозки грузов моторным транспортом оказалась на втором месте – ее выбрали 819 клиентов. Программа обучения графическому дизайну, создание фото- и видеопродукции была наиболее популярной среди выбирающих компетенции, создающие высокую добавленную стоимость (325).

463 ищущих работу выбрали программы создания дизайна интернет-сайтов, Python, аналитики данных, CNC и аналогичных программ обучения.

"Программы нового поколения чаще всего выбирают ищущие работу люди в возрасте 30–44 лет (53 проц.), а также молодежь в возрасте до 29 лет – 44,3 проц. Женщины чаще решаются приобрести пользующуюся спросом специальность – их 50,1 проц. из всех приступивших к обучению“, – говорится в сообщении.

Общая эффективность обучения в январе-сентябре этого года после 6 месяцев (то есть лиц, закончивших профессиональное обучение 6 месяцев назад и работающих) достигла 80,9 проц. Среди выбравших программы, создающие высокую добавленную стоимость, на рынке труда остались 90,3 проц.

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