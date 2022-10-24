Коронавирус в Литве: 38 новых случаев, зафиксировано две смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 38 новых случаев заражения COVID-19, зафиксированы две смерти, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 32 человека, повторно - 5, в третий раз – один человек.

В больницах проходит лечение 123 пациента с COVID-19, из них 7 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 286,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 26,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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