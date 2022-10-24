81 незаконному мигранту не удалось попасть в Литву

За последние сутки литовские пограничники не позволили незаконно проникнуть в Литву 81 мигранту, пытавшимся перейти литовско-белорусскую границу. Все они были возвращены в Беларусь, сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ).

В соседней Латвии зафиксированы 6 попыток незаконного пересечения границы, в Польше.- 51.

С начала года литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение в страну 9538 мигрантов, в прошлом году - 8106.

Всего с начала августа прошлого года, когда СОГГ было предоставлено право не пускать в страну незаконных мигрантов, из Беларуси в Литву не впустили 17,6 тыс. человек.

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