В соседней Латвии зафиксированы 6 попыток незаконного пересечения границы, в Польше.- 51.
С начала года литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение в страну 9538 мигрантов, в прошлом году - 8106.
Всего с начала августа прошлого года, когда СОГГ было предоставлено право не пускать в страну незаконных мигрантов, из Беларуси в Литву не впустили 17,6 тыс. человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!