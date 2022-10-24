Государственный проект лишит жителей домов и земли: полученное письмо перевернуло с ног на голову привычный уклад

Выяснилось, где будет проходит отрезок Rail Baltica Вильнюс-Каунас. Из-за этого некоторые жители лишатся домов и земли. Пример тому улица Зуйкю в Вильнюсе.

Министерство транспорта сообщило о завершении еще одного этапа планирования территории Rail Baltica – установлены территории, по которым пройдет Rail Baltica Вильнюс-Каунас. Эта трасса пройдет через Панеряй, Лентварис, севернее Вевиса, Кайшядориса и далее до Каунаса.

Отмечается, что жителей, через чьи земли планируется проложить колею, будут информированы заказными письмами.

По подсчетам министерства, планируется выкупить больше 2000 земельных участков и 280 построек. Жителям заплатят денежные компенсации, для этого оценят рыночную стоимость объекта.

Неделю назад такие письма уже получили жители вильнюсской улицы Зуйкю. Части этой улицы не останется вообще.

На карте видно, что на этой улице для общественных нужд изымут 20 зданий, столько же участков земли. Зеленым и салатовым цветом обозначены земельные участки, а коричневым - постройки, которые будут изъяты.

"Нам позвонили и сказали, что мы не можем не согласиться. Это государственный проект, все оценят и заплатят деньги, но никого не волнует, что у нас есть несовершеннолетние дети, что нам не дадут другое жилье", – писала одна из жительниц этой улицы.

Письмо министерства перевернуло с ног на голову и жизнь Александры.

"Rail Baltica – красивое название, государственный проект, я не думала, что он коснется такого большого числа людей. По предварительному проекту, моя семья лишится дома, как и другие семьи. Не мешает то, что здесь заповедник, лес. Коричневые здания перейдут в собственность железной дороги. Это все мое имущество, мой дом. Я говорю за себя, но и община молчать не будет", – писала Александра.

Она поделилась с Delfi своей ситуацией.

"Жители всей улицы получили письма, и все. Потом мы сами нашли предварительный проект, увидели ситуацию. Проект будет утвержден 4 ноября 4, но в нем, наверное, немногое изменится. Юристы говорят, что мы ничего не добьемся. Все жители получили такие же письма, как я, у других сказано, что будет ограничено пользование участком или что по нему пройдет газопровод. На плане видно, что от улицы ничего не останется. Жители в шоке, до сих пор никто ничего не знал, людей не информировали", – возмущалась Александра.

Она живет с мужем и двумя малолетними детьми в одной половине дома, а в другой живет бабушка ее мужа. Им принадлежит участок 8 соток.

"Хочу обратиться к оценщику, чтобы примерно знать, сколько мы получим. Я на многое не рассчитываю, у нас 4 сотки, полдома, баня, гараж, который мы достраиваем (остальное принадлежит бабушке). На карте мой двор, через гараж проходит железная дорога. Думаю, на первый взнос хватит, а так придется брать кредит, ведь нам нужен готовый дом. И неплохо было бы, чтобы он был в Вильнюсе, дети здесь ходят в школу и детский сад. Если наша 79-летняя бабушка это переживет, хорошо", – делится переживаниями Александра, которую возмущает одно - проект развивают несколько лет, а жителей информируют только сейчас.

Foto: Asm. albumas

До сих пор жители слышали лишь о планах в связи со строительством пешеходного тоннеля под железной дорогой.

"Если бы нас вовремя информировали, я бы там ничего не сажала и не строила. А некоторые жители дома обновили", – сказала Александра.

Александра заметила, что 4 января жители смогут участвовать на заседании, представить свои предложения, их в течение 10 дней обсудят и дадут письменный ответ. В письме сказано, что полученный ответ жители смогут в течение 10 дней обжаловать в Административном суде Вильнюсского округа.

"Но пока предложений нет, потому что нет проекта. Тогда нужен будет юрист, который поможет с предложениями. Думаю, оценка начнется в середине января, далее продажа земли и выселение в течение полугода", – отмечает Александра.

Некоторые жители в группе на фейсбуке отметили, что эта борьба бессмысленная, максимум, что можно сделать, – договориться о более выгодных условиях, т.е. максимальная цена, оплата расходов на поиск жилья и т.д.

Юрист адвокатской конторы Ilaw Lextal Эгле Воверене также сказала, что в данном случае у жителей выбора нет, они - заложники ситуации.

По ее словам, во всех подобных случаях суды принимают решение в пользу государства.

Воверене заметила, что в таком случае жители должны проявить активность, оценить справедливо ли рассчитываются за их имущество.

"Жители могут рассчитывать и требовать плату по рыночной цене. В такую оценку входит и плата за посаженные растения, деревья, кусты, за построенные или строящиеся постройки, оборудование и расходы на переезд", – комментирует юрист.

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