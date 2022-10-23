В праздничный период в столице Литвы будет действовать каток

В рождественский период в столице Литвы появится каток, сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Единственный вопрос, который поднимался и который был решен в четверг, это вопрос катка. Но мы решили, что он будет", – сказал мэр.

"Тем более, что половину суммы выделяет бизнес. Это серьезный вклад, который пронесет пользу всем вильнюсцам", – прибавил Шимашюс.

Правящие решали вопрос рождественских декораций, поскольку на прошлой неделе мэр высказал предложение выделить деньги, запланированные на елку, в качестве помощи Украине. В Вильнюсе же предлагается поставить "скромную елку".

Такие высказывания мэра критиковали представители туристического бизнеса: они утверждают, что это нанесет вред имиджу страны.

"Все хорошо, мы договорились обо всем. Елка будет по многим причинам и ради туризма, и потому, что закупки провели до повышения цен на энергетику, поэтому отзыв будет стоить дорого", – сказал Шимашюс.

По его словам, откажутся от показа Рождественской сказки, елки на Ратушной площади, уменьшат освещение мостов.

Мэр сказал, что все это позволит сэкономить 157 000 евро.

Победитель конкурса компания Švenčių studija обязалась поставить елку за 230 000 евро (в прошлом году елка стоила 89 000 евро).

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