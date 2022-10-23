По одному показателю Литва выделяется на фоне других стран ЕС: прогнозы специалистов пессимистические

Во время первого карантина во всей Европе значительно снизилась рождаемость, но больше всего сокращение рождаемости коснулось Литвы. По словам специалистов, прогнозы пессимистические, не помогает и высокое распространение порнографии. Нет признаков того, что в ближайшее время ситуация может меняться.

Рождаемость во время первого карантина снизилась в 20 странах Европы в среднем на 14%. В Литве падение составило 28%, затем идет Украина с показателем 24%, далее Испания, Италия, Португалия и Франция.

"В 2021 году суммарный показатель рождаемости был очень низким. Наверное, дело в том, что еще до пандемии в Литве рождаемость начала снижаться", – сказала LNK профессор университета им. Витаутаса Великого Аушра Маслаускайте.

Сексолог Виктор Шапуров сказал LNK, что в этот период зафиксировали рост числа разводов среди образованных людей.

"Есть такое новое явление, обычно такие люди умеют находить общий язык, даже, если бывают различия, разногласия", – сказал он. Собеседник прибавил, что если два человека остаются дома, не значит, что они занимаются любовью.

Глава Центра акушерства и гинекологии Сантаришкской клиники Диана Рамашаускайте сказала, что женщины стали рожать все позже.

"Средний возраст рожениц в Литве – 30 лет. Когда первого ребенка рожают в 30 лет, уже 3-4 детей не рожают, рожают двоих", – сказала врач.

"Пандемия, если люди закрыты дома, сидят дома все – включая школьников. Вполне возможно, что у людей не было возможности оставаться наедине", – сказал Шапуров.

Маслаускайте заметила, что "цена ребенка" нередко парам бывает слишком дорогой.

"В эту формулу цены входит многое – и жилье, и будущее образование ребенка, и возможность сочетать семью и работу. Это много всего", – сказала социолог.

Когда люди были закрыты дома, было немало напряжения, недовольства. Это, по словам собеседника, вызвало больше недовольства, чем удовлетворения. Тут замечен другой рекорд – во время пандемии порнографию в Литве смотрели в 6 раз чаще.

В Клинику расстройств в сфере половой жизни во время пандемии обращалось по 10 человек, в основном звонили женщины, интересовались изменением сексуального поведения мужчин.

"Чаще смотрели порнографию, в основном мужчины, но смотрели и женщины. Пандемия и карантин, принудительное сидение дома вызвали немало недовольства. И самоудовлетворение с помощью порнографии.Когда настроение плохое – это помогает. Люди используют мастурбацию для самоуспокоения, расслабления", – сказал Шапуров.

Печально, что после пандемии в некоторых парах секс стал восприниматься не как проявление любви или удовольствия, а как обязанность.

"И сегодня я слышал от одной клиентки, что если она замужем, то муж должен получать секс.Хочет она этого или нет. Появляется быстрый секс, без ласк. Говорит – приходи, сделай дело и спи спокойно", – сказал сексолог.

По его словам, литовцам несвойственна способность радоваться. А это важно при планировании семьи.

"Видно, в браке счастливы не больше 30%", – сказал Шапуров.

В 2021 году в Литве родилось больше 23 000 детей. Для сравнения в 2016 году родилось больше 28 000 детей. Уже сейчас видно, что в этом году рождаемость будет еще ниже.

"Думаю, каких-то изменений не будет. Рождаемость снижается. В Вильнюсском округе в первые полгода родилось на 170 детей меньше", – сказала Рамашаускайте.

"Неопределенность, связанная с пандемией, не снизилась путем политических средств, как, возможно, сделали в других странах", – сказала Маслаускайте.

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