Статистика курильщиков в Литве: бросившие подчеркивают не радующее обстоятельство

Статистика курильщиков в Литве показывает, что Литва находится в числе стран Европы, где курит много людей, а успешно от вредной привычки удается избавиться меньше 5%. Курят 40% жителей нашей страны. Делают ли власти все, чтобы желающие могли бросить курить? Об этом журналист LNK говорил с экспертом по праву в сфере здравоохранения Андреем Рудановым.

"По сравнению с другими странами ЕС, мы находимся в числе стран, где курит много людей. А в сфере превенции мы недалеко ушли. Это связано с комплексным решением проблемы", – сказал LNK эксперт.

Руданов заметил, что в соответствии с данными ВОЗ, есть средства, которые государство должно применять для борьбы с курением. Но один из аспектов был представлен всего несколько недель назад, сказал эксперт.

"В этой сфере мы применяем разные запреты: акцизы, запрет на рекламу, запрет на публичную демонстрацию сигарет. Но есть одна сфера, которой мы много лет не касаемся или касаемся поверхностно – помощь желающим бросить курить. Когда к врачу приходит человек – что врач может ему предложить, посоветовать. Первая методика в этой сфере была представлена на позапрошлой неделе. Но ведь с момента независимости страны прошел 31 год. И это первый документ, которые расставляет определенные вехи – что делать", – сказал собеседник LNK.

По словам Руданова, неудивительно, что в Литве много курильщиков.

"Возможно, пациент, гражданин, человек хочет бросить курить. Врач, быть может, может ему что-то сказать – но что, никто не знает. Сейчас, мы надеемся, ситуация начнет меняться", – сказал он.

Эксперт LNK сказал, что каждый врач обязан начать с рекомендации бросить курить.

"Надо сказать, что Минздрав, когда его возглавлял Аурелиюс Верига, издал закон, которым семейных врачей обязывают собирать статистику о курящих. Но никто не решил, что делать со статистикой. И что главное – никто не выделил финансировал эту услугу. Как ее можно предоставлять, если она бесплатная", – подчеркнул эксперт.

Руданов сказал, что 80% курящих знают о вреде курения.

"Всего 49% пытались применять какие-то меры – бросить курить, принимать лекарства, никотиновый пластырь и т.д. Маленькой части людей удалось это сделать – их, по статистике, от 3,6% до 5%. И все, кто бросил, утверждают, что они сталкиваются со стрессом. Это значит, что системного решения по пресечению пути к курению или избежать возвращения к вредной привычке - нет", – сказал он.

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