В понедельник ночью давление понемногу будет повышаться, но небо останется облачным, прояснений будет немного. Местами возможен небольшой дождь или морось. Ночью будет 5–10 градусов тепла.
В понедельник днем облачность не уйдет. Прояснения возможны лишь местами. Кое-где пройдут небольшие дожди. До полудня местами ожидается туман. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!