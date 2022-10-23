Под Каунасом женщина запечатлела птицу необычной раскраски

Инга из Каунаса, гуляя на природе, запечатлела птицу необычной расцветки.

Видео было сделан под Каунасом. Инга предположила, что это белая сойка.

Заведующий орнитологической станции мыса Венте Витаутас Юсис подтвердил – это сойка. Он сказал, что белыми могут быть не только сойки, но и птицы других видов. Правда, встречаются такие птицы нечасто.

Сам Юсис видел белых соек, зарянок, галок и грачей. По его словам лейкисты в природе встречаются чаще, чем альбиносы.

"Скорее всего, эта сойка - лейкист. Если бы глаза были красными, была бы альбиносом. У лейкистов глаза не красные", – сказал Юсис.

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