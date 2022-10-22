В Вильнюсе проходит митинг Союза семей, полиция выпроводила оппонентов

В субботу в Вильнюсе, на Кафедральной площади проходит митинг Союза семей "Защитим Конституцию ЛР".

Разрешение на проведение акции протеста с участием 15 000 человек выдал муниципалитет.

Площадь заполонили люди, на митинг съехались люди из разных городов, на площади развеваются флаги Литвы, исторический флаг страны, флаги Союза семей и Жемайтии. По предварительным подсчетам, на митинг собралось около 1000 человек.

"Кто спит при демократии – проснется в условиях диктатуры", "Вернем Литву народу", "Меньше Брюсселя, больше здравого смысла", "Депутат без совести – народ без будущего", "Когда тирания становится законом, сопротивление обязательно", "Еще два года преступной власти грозят катастрофой", – такие плакаты были на сцене и в толпе. Прозвучал гимн Литвы.

На митинг пришла молодежь с плакатами "Извините, что опоздал", "Большое неважно", "Мое мнение". Полицейские попросили оппонентов митингующих покинуть площадь. Они спокойно это сделали.

Был инцидент и связанный с флагом ЛГБТ: одна из участниц митинга стала топтать его ногами. Полиция пока никаких заявлений в связи с этим не получала.

Ведущий мероприятия - член Союза семей, юморист Артурас Орлаускас. Со сцены выступал монах, брат Паулюс Вайнейкис.

Бывший командарм Литвы, кандидат Партии регионов в мэры Вильнюса Валдас Туткус сказал: "Мы сейчас находимся в условиях морального кризиса. (…) Наше правительство сообщило, что у него есть очередной план, но из того, что я слышу о плане, становится страшно. Потому что сначала у нас был план от ковида, но никто его не видел – ковид как был, так и остался. Потом был план против мигрантов, никто его не видел – мигранты как были, так и остались. Сейчас у нас есть план победы над экономикой и снижения цен, только признаков этого не видно".

Он считает, что компенсации людям не помогут.

"Мы за демократию, кричат в парламенте, в правительстве, а мы с вами - ватники. Британский премьер ушла в отставку через 44 дня, она не оправдала ожиданий жителей, ушла, но нам, видно, такая демократия не подходит", – сказла Туткус.

Он упрекнул собравшихся в неактивности на выборах. "Их электорат и в бурю придет, а мы так и останемся за бортом", – сказал Туткус.

Он акцентировал, что в Европе укрепляются партии, выступающие за семейные ценности.

"Может, семья и не в моде, но она - основа всего", – подчеркнул Туткус.

"Если потребуется, соберемся еще и 13 декабря", – сказал он.

Онлайн выступала и Астра-Геновайте Астраускайте, которая возмущалась тем, что парламент разрешил использовать в документах буквы W, X, Q.

Во время протеста звучало возмущение в связи с тем, что профессору Витаутасу Ландсбергису предоставили статус главы государства.

Со сцены к собравшимся обратился и председатель Литовского христианского союза Римантас Дагис. Он заявил, что христиан сейчас преследуют в мире, на христианские ценности совершают нападки.

"Доминирующие на экранах спикеры пытаются нас убедить в том, что ради семьи мужчине и женщине жить даже стыдно. Это делают во имя современности, через политиков, которые отреклись от ценностей, через спикеров, кормящихся из либеральных фондов", – сказал политик, высказавшись против Стамбульской конвенции.

На сцену выходил и депутат Пятрас Гражулис, собравшихся приветствовали представители нескольких других стран, которые высказывались за традиционные ценности. Орлаускас призывал высказаться "бывших геев", которые, по его словам "стали нормальными людьми".

Журналист Delfi говорил с одним из вильнюсцев, который участвует в митинге. Мужчина сказал, что власти делают глупости.

"Надо думать, а не лгать", – советовал он.

"Мы хотим, чтобы не нарушали Конституцию, сейчас нарушения есть повсюду, литовский язык унижают, приняли всякие буквы q и w, хотят принять закон о союзе семей-не семей. Такие решения должен принимать народ путем референдума, а не парламент, собравшийся из разных углов. ЛГБТ лезет людям на голову", – сказал BNS 68-летний Витаутас из Шяуялйского района.

Другой участник протеста сказал, что его достал олигархически-номенклатурный строй. "И такие его слуги, как вы", – сказал он журналисту Delfi. По его мнению, надо уничтожать "выборы по списку", ограничить срок полномочий депутатов, ввести прямые выборы судей и "шерифов".

"Словом, ряд политических реформ, чтобы восстановить демократический строй", – сказал житель, который считает выборы в Литве бутафорскими и нечестными.

Некоторые участники митинга отказались говорить с журналистами Delfi.

Еще один собеседник Delfi сказал, что Союз семей был бы самой подходящей партией для Литвы.

"Он, быть может, изменит законы, из Литвы перестанут уезжать люди, жизнь станет лучше", – заметил он.

"Закон о партнерстве это та же самая Стамбульская конвенция, только под другим названием. Это заставляет реагировать, мы видим, что творится в Западном мире, почему мы не учимся у Запада хорошему, смотрим сквозь пальцы, а перенимаем нехорошее. Я думаю, надо вернуться к демократическим ценностям, свободам человека. Я не думаю, что свобод много. Навешивают ярлыки, людей демонизируют, другие боятся, не хотят, избегают, не имеют своего мнения, боятся его выражать. Это нехороший сигнал, симптом, опасный для общества", – сказал Delfi еще один участник акции.

Защитные ограждения установлены как у правительства, так и у парламента Литвы: в августе прошлого года мирный митинг перерос в массовые беспорядки, было начато расследование, обвинения предъявлены 87 жителям.

Foto: ELTA / Dainius Labutis

Šeimų sąjūdžio mitingas Katedros aikštėje Foto: DELFI

Союз семей распространил призыв участвовать в митинге еще в начале октября – жителей призывают проявить гражданскую волю, поддержать справедливость, сказать властям: "достаточно, мы больше этого не потерпим".

"Этот день настал. Под прикрытием войны в Украине в стране фактически ввели и ежедневно укрепляют диктатуру, вводят цензуру в СМИ, ограничивают и нарушают конституционные права и свободу граждан. Несмотря на позицию большей части общества, в парламенте хотят принять противоречащий Конституции закон о гражданском союзе. Из беззакония закон не может получиться, поэтому не могут быть законными противоречащие Конституции законы", - сказано в обращении.

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