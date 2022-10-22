В выходные прогнозируют небольшие дожди, будет тепло

В субботу днем рядом с Литвой пройдет небольшая зона низкого давления.

Облачно будет на юго-западе страны, а на северо-востоке ожидаются прояснения. Облака принесут осадки, поэтому на юге и на западе возможны небольшие дожди. Облака и дождь будут мешать повышению температуры. Днем будет 8-12, местами всего 7 градусов тепла.

В воскресенье погоду обусловит зона низкого давления. Будет облачно и сыро. И ночью и днем во многих районах пройдут дожди, но небольшие и кратковременные. Понемногу потеплеет. Ночью будет 5-10, на северо-востоке местами всего 2-4 градуса тепла. В Утенском округе на поверхности земли возможны небольшие заморозки. Днем будет 9-14 градусов тепла.

В понедельник особых перемен не прогнозируют. Местами пройдут небольшие дожди, морось. Ночью будет 5-10, днем 9-14 градусов.

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