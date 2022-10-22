Чем заняться в выходные в Вильнюсе: 7 вариантов - от походов до объятий муз

Анонс мероприятий на эти выходные в столице Литвы (22-23 октября), подготовленный коллегами из madeinvilnius.lt

1. Мероприятие в знак уважения и поддержки литовских военных In Memoriam

В парке Вингис 22 октября в 11:00 ч.

Мероприятие пройдет в 8-й раз, на нем почтят тех, кто был готов пожертвовать своей жизнью за каждого из нас. Параллельно состоится благотворительная акция - сбор средств для семей военных. В этом году во время забега почтут память военных, погибших в Украине.

2. "Нота" (Gaida) 2022

Разные места 21-23 октября

Это форум современной музыки в странах Балтии – Международный фестиваль актуальной музыки "Нота" 2022 (Gaida 2022), он продлится до 6 ноября. Из-за болезни скрипача Гидона Кремера перенесли первый концерт фестиваля, поэтому начался фестиваль 21 октября – на открытии выступил Макс Купер с программой Unspoken Words. В концертных залах осталось немного билетов.

3. In Latino

Разные места 21-22 октября

21 – 22 октября фестиваль In Latino приглашает познать латиноамериканскую культуру и познакомиться с самой красочной культурой на нашей планете. В этом году программа посвящена Перу - ждут встречи с художниками и гостями из Лимы, выставка неонового уличного искусства, мастер-классы по каллиграфии и красочные музыкальные вечера.

4. XII международный фестиваль Св. Якова

Разные места 22-23 октября

10 сентября – 30 октября в столице и концертных пространствах других городов проходит XII международный фестиваль Св. Якова, который подарит 13 концертов хоровой и камерной музыки. Фестиваль организует хор "Вильнюс" и братья доминиканцы. В нем принимают участие известные литовские и зарубежные исполнители.

22 октября, в 18 ч.

Костел Св. Иосифа (Пилайте)

Госпел хор Костела Св. Иоаннов

5. Climathon 2022

Агентство инноваций 21-23 октября

Если ты готов к решению проблем глобального потепления, прими участие в международном мероприятии Climathon Vilnius 2022!

Climathon - это международное мероприятие по обмену идеями, цель - создание городов, в которых можно жить хорошо жить и устойчиво. В Литве мероприятие проходит в третий раз!

6. Оздоровительные походы вдоль Нерис

ул. Антакальнё, 26A

23 октября в 11:00 ч.

Все желающие могут участвовать в походе с кинезитерапевтом и экскурсоводом, специалистом по скандинавской ходьбе Эгле Мицкявичене.

Сбор на стоянке для машин напротив парка Сапег. Идти придется вдоль реки до моста, потом со стороны Жирмунай до следующего моста до исходного места. Продолжительность пути 2,5-3 ч.

Важно! Возьмите с собой палки для скандинавской ходьбы.

7. В объятиях муз

Храм Св. Екатерины, 22 октября в 18:00 ч.

Эксперты хорошей музыки Bardai LT приглашают на вечер в храме, где вас ждет музыка и поэзия. На концерте выступят Вилия Радвиле и актриса театра "Кейстоляй" Илона Бальсите. Стихи будет читать Валда Бичкуте. Концерт начнет молодая автор песен и исполнительница Эвелина Дубаускайте.

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