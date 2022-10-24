Кухня белорусского эмигранта в Литве: "В Беларуси может пойти не так все, что угодно, а здесь я делаю свое дело"

Как принять решение переехать в Вильнюс и уже через полгода открыть бистро, в которое без бронирования столика уже и не попасть в выходные, как чувствовать себя эмигрантом и помогать тем, кому можешь помочь, - и украинцам, которые приехали из зоны боевых действий в Украине, и белорусам, вынужденно уехавшим из Беларуси. Об этом Delfi рассказывает совладелец и директор вильнюсского Lagom Bistro Сергей Хомчановский.

"Окончательное решение уехать из Беларуси я принял в сентябре 2021 года. После задержания в Минске нескольких близких знакомых, я понял, что ничего не могу поменять в Беларуси прямо сейчас, и открыть свой бизнес хочу в свободной стране", рассказывает Delfi владелец вильнюсского Lagom Bistro Сергей Хомчановский.

"Когда началась война, мы решили, что хотим как-то помогать, и мы кормим украинцев, которые вынужденно находятся в Литве из-за войны в их родной стране", рассказывает Сергей.

Ему 31 год, родился в Борисове, до переезда в Литву более 13 лет работал в сфере гостеприимства. Последние пять лет управлял разными проектами, занимался консалтингом по открытию ресторанов, баров, клубов.

В протестах Сергей участвовал и в 2007–2010 годах, а в 2020-м был среди тех, кто выходил на многочисленные уличные марши, видел, что происходило на минских улицах и 9 августа: "Я жил в то время возле Советского РУВД и то, что я слышал по ночам, вызывало страх и ужас".

От идеи до ее реализации прошло полгода

Осенью 2021 года Сергей вместе с невестой и со своим партнёром зарегистрировал в Литве UAB (общество с ограниченной ответственностью) и начал подыскивать помещение для бистро. Переехал он в январе 2022-го, и уже 4 марта в Вильнюсе Сергей открыл Lagom Bistro.

"Мне нравятся балтийские страны ощущением спокойствия и географической близостью к родному дому", делится Сергей. И признается, что его выбор пал на Литву по стечению обстоятельств: "Выбирал между Таллинном и Вильнюсом, зарегистрировать бизнес попробовал и там, и там, но в Вильнюсе это получилось быстрее, несмотря на то что я являюсь электронным резидентом Эстонии".

Lagom Bistro Foto: Andrius Užkalnis

"Юридическое оформление бизнеса стоит €90, но счет в банке могут открыть только те, кто имеет вид на жительство"

На момент, когда Сергей открывал бизнес, белорусское гражданство не являлось препятствием, юридическое оформление, по его словам, стоит €90 во всех странах Балтии – Литве, Эстонии, Латвии. "Ответ на заполненную анкету, где вы пишете, чем собираетесь заниматься, готовят около 2 недель. Когда разрешение получено, вам открывают электронное резидентство на пять лет. Я не интересовался, как выглядит процедура открытия электронного резидентства в Литве, но это точно возможно", рассказывает Сергей.

Единственная проблема, которая есть и сегодня, по словам Сергея, - открытие банковского счёта: Swedbank, Snoras, Luminor, Citadele, Medicinos, Šiaulių - в любом банке. "Даже если вы бизнесмен и пытаетесь открыть бизнес, но у вас белорусский паспорт, просто так в нынешней ситуации - из-за войны в Украине - счёт в банке вы не откроете. Во всяком случае я не знаю ни одного успешного случая. Открыть счет можно только после получения вида на жительство".

Сам Сергей до сих пор пользуется счетом в платежной системе Paysera.

В целом, по его словам, открыть бизнес в Литве и вести его точно легче, чем в Беларуси, удобно, что в Литве можно пользоваться электронной подписью при оформлении любых договоров. И в отличие от Беларуси, за состояние помещения, например, пожарную безопасность и технические коммуникации отвечает арендодатель.

Lagom Bistrо пользуется успехом, а на днях откроется и сэндвичная

"Lagom Bistrо на 14 посадочных мест открыли 4 марта 2022 года и скоро планируем открывать второе заведение, оно поменьше", рассказывает Сергей.

Меню в бистро меняют раз в три месяца, и оно остается небольшим. "Для завтраков и сэндвичей используем хлеб из местной пекарни и высококачественные продукты", говорит Сергей.

Foto: Asm. albumas

Его радует, что с мая бистро становилось всё более популярным:

"Гости благодарят за работу, и к нам точно не попасть днем по выходным без брони заранее. Сейчас уже около половины посетителей - местные жители, их стало заметно больше в последнее время. Треть - это белорусы, а раньше их было три четверти. Процентов 10-15 - гости Вильнюса, которые видят нас, когда гуглят, у нас высокая оценка из-за большого количества хороших отзывов".

Lagom Bistro в средней по Вильнюсу ценовой категории, рассказывает Сергей. Цена на завтраки начинается от 6 до €10. Есть очень большой завтрак, который стоит €14. Закуски в меню закуски от €5 до 12€. Горячие блюда - от €14 до €19.

Гостей из Украины кормят бесплатно и помогают социализироваться

Ежедневно, говорит, Сергей, мы приглашаем тех, кто уехал из Украины, когда началась война: "Приходите, мы вас накормим бесплатно нашим ланчем. Со временем таких гостей больше, мы не останавливаемся и будем приглашать, пока не закончится война".

Для Сергея важно не просто накормить, но и помочь социализироваться:

"Мы тоже оказались в другой стране, но уезжали не под бомбами. Мы хотим создать пространство для общения людей, которые приезжают и дезориентированы, хотим помочь людям, вынужденно уехавшим из своей страны, рассказать им о том, что знаем о жизни в Вильнюсе, где искать работу. Например, мы познакомили украинца, он дизайнер, с компаниями, которые ищут дизайнеров для своей работы. Помогаем и белорусам, отвечая на элементарные бытовые вопросы".

В штате Lagom Bistro работают белорусы, украинцы и литовцы

Сейчас в штате бистро меньше десяти человек, трое работают на кухне, двое на уборке - посменно, и пять непосредственно с гостями - три официанта и два помощника.

Два самых важных качества при выборе персонала, по словам Сергея, - эмпатичность и профессионализм.

"Местных литовцев среди сотрудников пока мало, потому что на этапе открытия сложно было найти профессионалов, пока о нас никто не знал, в новом заведении уже будет литовский повар", рассказывает Сергей.

По его словам, персонал сейчас легче искать, потому что бистро становится все более популярным, - пишут и звонят, говорят "хотим у вас работать".

В бистро сейчас работают белорусы, которые приехали в Литву раньше, но есть и те, кто приехал специально, чтобы работать с Сергеем: "Повара - белорусы, а среди официантов есть 18-летние парень и девушка, уехавшие из Украины, когда началась война".

Зарплата в бистро, по словам Сергея, "не низкая по рынку". Помощники официантов, - без опыта работы, - получают €3,5 - 4 в час. Плюс бонус в виде процента от чаевых. От €5 до €7 в час на руки получают повара. Официанты - €5 в час плюс чаевые. Шеф-повар работает за фиксированную зарплату.

Lagom Bistro Foto: Andrius Užkalnis

Что касается роста цен на коммунальные услуги, то главное, говорит Сергей, чтобы это не сильно ударило по кошельку гостей и их было так же много, как сейчас:

"В Вильнюсе очень заметен средний класс, поэтому я не думаю, что гости откажутся приходить к нам. Кроме того, возможно, что кто-то посчитает, что выгоднее уйти из дома, выключить свет, не включать электроплиту и потом посудомоечную машину, не расходовать воду, а еда у нас не покажется дорогой».

"В Беларуси никогда не знаешь, что с тобой будет завтра, а в Литве я точно знаю, что мой бизнес не закроют"

"Причины, по которым уехал я, связаны и с политикой, и с отношением государства к бизнесу: устал врать себе и людям, - что со временем будет лучше, сбывались только худшие прогнозы»", говорит Сергей.

Он вспоминает, что проблемы, которые наблюдал уже лично, - а работает он с 2009 года, - начались задолго до самой крупной в новейшей истории Беларуси волны эмиграции: "Мне рассказывали, что в 2000-х было золотое время для ресторанов, потом в 2015 году так говорили про 2010-е. Но я видел, что со временем становится только хуже".

Сергей следит за происходящим в Беларуси и говорит, что прямо сейчас ресторанный бизнес чувствует себя в Минске неплохо, но только лишь потому, что туда хлынул поток россиян, потому что возможности ехать в другие страны Европы для них закрыты.

В ресторанном бизнесе сейчас ситуация точно лучше, чем во время пандемии коронавируса, отмечает Сергей: "Но точно и то, что нынешнее белорусское государство никогда не поможет среднему бизнесу, это ему неинтересно. Речь даже не о привилегиях, а о том, чтобы не мешали и дали возможность встать на ноги".

Предприниматели в Беларуси, вспоминает Сергей, сталкиваются с бесчисленными и необоснованными проверками уже на этапе открытия:

"Пожарники не дадут разрешение, если на 2 сантиметра дверь будет уже - не 1,80 м, а 1, 78. В чём эта пожарная безопасность? Законы устаревшие, не меняются, и их пишут люди, не желающие помогать развивать бизнес.

Для меня лично и до 2020 года власть была одинаково плохой, но была какая-то надежда на перемены к лучшему.

Когда началась пандемия, я увидел, что в разных странах мира пытались если не помочь бизнесу, то хотя бы не разорять его еще больше.

В Вильнюсе, например, когда из-за эпидемии не разрешали посещать закрытые помещения ресторанов, все уличные террасы отдали в аренду бесплатно. И так помогли ресторанам.

А в Беларуси сказали, что эпидемии нет, - чтобы не создавать панику, но людям настоятельно советовали сидеть дома. Рестораны опустели, но должны были работать. И каким образом, скажите, я должен платить аренду, зарплату своим сотрудникам, когда люди ко мне не приходят?

Лукашенко тогда посоветовал запустить доставку, но это сделали задолго до его совета. Однако доставка и агрегаторы работают с очень высокой наценкой, потому что и они, как и рестораны, платят высокие налоги.

В Беларуси не сделали никаких арендных каникул, не предоставили никаких льгот или налоговых послаблений. Все это было для меня ключевым фактором - бизнес в этой стране вести невозможно.

Пандемия была серьёзным катализатором, но в Беларуси все, что угодно, может пойти не так.

Выборы и массовые репрессии, отъезд сотен тысяч белорусов. Сейчас 10 000 белорусов живёт в Вильнюсе, недавно я видел статистику.

Миллионы евро налогов заплатили белорусы за последние полгода в литовскую казну, - это то, чего не досчиталась Беларусь.

В то же время прямо сейчас в Беларуси решили увеличить и без того немаленькие налоги для индивидуальных предпринимателей, а также убрать упрощённую форму налогообложения. И что будет в 2023 году, никто не знает.

Будучи в Беларуси, ты находишься в неизвестности. Ты не знаешь, что произойдёт с тобой завтра, это и отличает жизнь здесь и там.

Здесь я могу планировать, даже несмотря на рост цен на электричество, на газ, на продукты.

Здесь, - что бы ни происходило, - есть возможности, и меня никто не закроет завтра, - просто потому, что я делаю свое дело".

Lagom Bistro Foto: Andrius Užkalnis

"Языковых проблем для меня в Литве нет"

Языковых проблем при общении с кем бы то ни было в Литве Сергей не испытывает. Он учился в школе с углублённым изучением английского с 1 класса и учил с 5 класса немецкий. Кроме того, работал четыре года в нескольких грузинских ресторанах, и говорит, что за год "немного выучил грузинский, - на уровне ребёнка, могу изъясняться, умею считать"

С гостями и персоналом Сергей общается в основном по-английски либо по-русски, с чиновниками - по-русски. По наблюдению Сергея, в Литве все, кто старше 40-30 лет, понимают русский, а все, кто младше, свободно владеют английским.

Проблема из-за языка возникла лишь однажды, но не критическая: поговорить с представителем биржи труда помогла бухгалтер - литовский участник интернациональной команды Lagom Bistro.

"С дискриминацией из-за белорусского паспорта сталкивался несколько раз"

До начала войны России против Украины ничего, что можно было бы назвать дискриминацией, Сергей, по его словам, не замечал: "После начала войны было несколько провокационных моментов, гости бистро отреагировали на русскую речь, но это было с двумя посетителями из примерно пятисот, пришедших к нам за это время".

Есть "некоторые сложности" с банковскими счетами.

"Если говорить о бизнесе, то лично я столкнулся с вопросом от сотрудника городского самоуправления, - почему я здесь нахожусь и где мой вид на жительство. Хотя у меня есть национальная виза D, я директор компании, директор имеет право работать, не имея ВНЖ, и это все по действующим литовским законам", говорит Сергей, добавляя, что впервые столкнулся с таким вопросом.

"Я спокойно называю себя эмигрантом, понимаю, что смогу вернуться в Беларусь только при смене власти. Верю, что на родине все изменится, и будет возможность приезжать в Беларусь. У меня там друзья и самый важный и близкий человек - мама. Пока же я был бы рад, если бы мама согласилась переехать ко мне".

Вид на жительство Сергей планирует получить в будущем, однако для подачи документов есть определённые условия

Как владельцу бизнеса, рассказывает Сергей, для получения ВНЖ необходимо увеличить уставной фонд (УФ) компании до €14 000 на каждого из учредителей: "Нас трое, то есть УФ должен быть €42 000. Кроме того, в штате должны быть минимум два гражданина Литвы с определённой зарплатой".

Второй вариант, объясняет Сергей, можно подавать документы на ВНЖ в качестве директора литовской компании. Но для этого нужно представить диплом, подтверждающий квалификацию по профилю бизнеса, но такого документа у Сергея нет.

Кроме того, нужна справка об отсутствии судимости, но поехать в Беларусь, чтобы ее получить, Сергей сейчас не может: "Выясняю сейчас, что можно сделать в моей ситуации".

Lagom Bistro Foto: Andrius Užkalnis

"Готов поделиться со всеми информацией, которая полезна"

Сергей, по его словам, не связан ни с какими общественными организациями, которые объединяют белорусов за рубежом, но готов поддерживать связи и точно знает, что у него уже получилось помочь как минимум белорусам, которые релоцировали в Литву две свои компании: "Не слежу, успешно ли они работают здесь, но точно работают".

"Я переехал сюда, чтобы жить. Литва дала мне возможности. Но я не забываю и не забуду никогда, что я белорус. Я не стесняюсь, что говорю на русском, - языке, на котором говорю с детства, на белорусском говорю при возможности, но знаю его хуже", рассказывает Сергей.

Он говорит, что открыт для общения с белорусской диаспорой, но когда переезжал в Вильнюс, ему никто не помогал:

"Никакой обиды нет, ни в коем случае. Но я думаю, что если есть диаспора, то помогать нужно, да хоть просто словом. С момента переезда мы каждый день что-то узнавали, и я готов рассказать и о неверных шагах, чтобы их избежали другие».

В общем, диаспоры я не заметил пока, но еще до переезда я приезжал в Вильнюс и несколько белорусов мне рассказали, как они здесь живут.

Вместе с Сергеем приехала его невеста и ее мама. Ждут маму Сергея. "Мы сюда приехали, чтобы жить. Мы собираемся расписаться, хотим семью и детей".

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