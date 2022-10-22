После того как жители получили тысячные счета, ESO объясняет ситуацию: проверяют и тех, кто платил вперед

В Литве устанавливают "умные" счетчики на электричество, параллельно проверяют показания счетчиков жителей. Некоторым после таких проверок приходят тысячные счета. Компания утверждает, что случаи, связанные с большими счетами - это примеры безответственной декларации данных, и исключение, а не правило, сообщает LNK.

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) сообщала, что недавно ее специалисты столкнулись с ситуацией, когда клиенту, который платил 16 евро в месяц, выписали счет на сумму 18 000 евро.

"Это был бизнес-клиент, его счет состоит из двух частей: составляющая за мощность и плата по счетчику. Клиент платил за мощность, а показания не декларировал, долг скопился за несколько лет", – сказал ВРИО глава ESO Реналдас Радвила.

"Такие случаи - единичные, они бывают тогда, когда клиенты долго не декларируют показания счетчиков, не платят за электричество. Очевидно, что счет за 3–5 лет таким и будет", – отметил он.

Собеседник сказал, что эти деньги получит не ESO, а поставщики электричества.

"Я лично знаю о 3-4 таких случаях, когда речь шла о больших суммах – может, не таких огромных, – но больше обычных", – сказал Радвила.

Он отметил, что такие счета напрямую с новыми счетчиками не связаны.

"Это связано не с заменой счетчиков, а с идентификацией, когда выяснили, что человек долго не декларировал показания, не платил. Каждый месяц мы проверяем, не меняя счетчики, до 30 000 клиентов – это и газовые счетчики, и счетчики за электричество, – если есть какие-то подозрения или долгое время видим, что ничего не декларируют. Надо понимать, что клиенты не только не декларируют, но иногда декларируют слишком много, больше, чем расходуют по факту, пытаясь сэкономить. Мы проверяем и таких клиентов", – сказал Радвила.

По его словам, при замене счетчиков автоматически проверяют больше клиентов, поэтому количество таких необычных случаев растет. Но Радвила заверил, что если клиент регулярно декларирует показания и платит за услугу, больше платить не придется.

ESO сообщает, что уже установил умные счетчики у 100 000 клиентов. Это больше половины из того количества, которое запланировали поменять в этом году. Массовая замена началась месяц назад.

ESO недавно сообщила, что сталкивается с нехваткой работников и материалов, поэтому затягивается процесс замены. Каждый месяц поступает около 12 000 заявок с просьбой подключить новых пользователей, увеличить мощность или подключить к сети объекты, в которых производят электричество, – это на 71% больше, чем в 2021 году.

"Что касается объемов, то поток клиентов в последнее время врос в 4 раза. У нас нет таких мощностей, чтобы быстро обслужить такой поток клиентов, поэтому работы длятся дольше", – сказал Радвила.

Компания старается решать проблемы путем автоматизации, роботизации процессов, поиска новых специалистов. Однако это непросто, поскольку нужны люди с инженерной специальностью. Работников ищут и за границей - в Польше, Казахстане.

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