В Литве в двух фурах нашли белорусские сигареты на более чем 830 тысяч евро

Zerkalo.io

Foto: Irmuitine.lt

В Шальчининкае и Твярячюсе таможенники задержали два "пустых" грузовика с контрабандными сигаретами на более чем 830 тыс. евро, сообщили в литовской таможне.