Литва за 45 млн евро закупает у шведской компании ракеты для противовоздушных систем

Агентство по оборонным ресурсам в пятницу подписало договор на сумму 45 млн евро с шведской компанией о закупке ракет для противовоздушных систем, сообщило Министерство обороны Литвы.

Договор подписан с компанией SAAB Dynamics AB о закупке ракет типа Bolide и MK-2 для переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) RBS-70. Эти ракеты позволят обеспечить более эффективное выполнение задач по противовоздушной обороне.

ПЗРК RBS-70 находятся на вооружении у Батальона противовоздушной обороны ВС Литвы.

Эта система ближней дальности выбрана из-за особо легкого обслуживания, мобильности, устойчивости к механическим и электромагнитным помехам.

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Ракеты МК-2 покрывают высоту 4 км и расстояние 7 км и используются не одой страной НАТО, сообщается в пресс-релизе посольства. Ракеты нового поколения Bolide - это более совершенная версия ракет МК-2 с новым двигателем, который увеличивает скорость ракеты, ее маневренность и параметры высоты и дальности.

Арвидас Анушаускас заявил, что с ростом финансирования на оборону открываются возможности для увеличения закупок вооружений и обеспечения лучшей готовности ВС Литвы.

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