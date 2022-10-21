В Вильнюсе открыта скульптура Леонарда Коэна

В Вильнюсе нашли постоянное место для скульптуры Леонарду Коэну канадскому поэту, писателю, певцу и автору песен, еврею с литовскими корнями. Скульптуру, созданную Ромуальдасом Квинтасом, перенесут из дворика ресторана Gabi на ул. Шв.Миколо в сквер на перекрестке ул. Лигонинес и Пилимо.

Место выбрано неслучайно. Оно тесно связано с еврейским наследием и культурой: рядом находится хоральная синагога, чуть в стороне музей им. Виленского гаона, сквер попадает в пределы большого Вильнюсского гетто.

"Скульптура Коэна вместе с другими скульптурами работы Квинтаса - памятниками Цемаху Шабаду и Водоносу – создаст своеобразный треугольник и увековечит еврейское наследие", – сказал живущий в Вильнюсе ученый и предприниматель Джон Афсет, подаривший городу скульптуру Коэна. По его словам, это вместе с тем и часть плана сделать Вильнюс мировой столицей рок-н-ролла.

"В планах было подарить городу 9 скульптур на похожую тематику. Удастся ли это осуществить – пока сложно сказать", – заметил Джон Афсет.

Он порадовался, что в городе уже есть памятники Фрэнку Заппе и Джону Леннону.

Скульптура Коэна во дворике ресторана появилась три года назад. Это последняя работа скульптора Квинтаса (1953-2018). Он не успел завершить работу над нет, скульптуру закончил его ученик Мартинас Гаубас.

У Коэна не было прямых связей с Литвой. Он родился в 1934 г. в Монреале, но его дедушка и бабушка были литваками.

Мать Коэна Маша Клоницкая была дочерью известного виленского раввина Соломона Клоницкого, а дедушка со стороны отца - первый президент Канадского еврейского конгресса Лион Коэн - также родился в Литве, в Вилкавишкском районе, в Будвечай.

В подростковом возрасте Коэн начал играть на гитаре и создал группу Buckskin Boys, писал тексты песен. В будущем его песни Hallelujah, Suzanne и др. исполняли сотни других певцов.

Открытие скульптуры состоялось 21 октября, в 15 ч.

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