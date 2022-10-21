Вильнюс увеличивает компенсацию за твердое топливо

С началом отопительного сезона Вильнюс ищет дополнительные способы снижения будущих счетов за отопление для малообеспеченных жителей – установлены повышенные суммы компенсируемого твердого топлива.

В то же время позаботились и о более удобном порядке подачи запросов на компенсацию.

Компенсация будет предоставляться ​​не только за покупку дров, каменного угля, торфяных брикетов и сжиженного газа из баллонов, но и за приобретение древесных гранул. После изменения действующей процедуры жители Вильнюса смогут подавать заявления на компенсации за отопление и водоснабжение или на получение социального пособия еще одним способом – по телефону с помощью автоответчика (записанных шагов). Это особенно актуально, поскольку с начала года поток заявлений увеличился втрое – этой услугой смогут воспользоваться жители Вильнюса, которые ранее обращались за социальной поддержкой, включая пособие на ребенка, одноразовые выплаты и т. д., говорится в сообщении столичного самоуправления.

"Рост цен на твердое топливо заставляет жителей опасаться приближающегося отопительного сезона. Повышенная средняя компенсационная цена на твердое топливо позволит жителям, которые едва сводят концы с концами, облегчить финансовое бремя в холодное время года", - сказала руководитель отдела социальных выплат Вильнюсского самоуправления Ева Пабяржене.

Решением Совета утверждены новые компенсационные цены на виды топлива: на смешанные рубленые дрова – 160,73 евро/куб. м (было 44 евро/куб. м), каменный уголь – 0,46 евро/кг (было 0,16 евро/кг), торфяные брикеты – 0,27 евро/кг (было 0,09 евро/кг), сжиженный газ из баллонов – 1,62 евро/кг (было 1,00 евро/кг), древесные гранулы – 0,57 евро/кг).

По словам И. Пабяржене, жители, у которых нет возможности подать заявление в электронном виде, могут сделать это самостоятельно.

Позвонив по номеру 870035545, житель должен будет аутентифицировать себя путем ввода последних четырех цифр личного кода и выбрать вид социальной поддержки. В случае заказа услуги обратившееся лицо получит звуковое подтверждение и дополнительно будет проинформировано текстовым сообщением или автоматическим звонком (при использовании устройства, на которое нет возможности отправить SMS-сообщение). Не позднее, чем в течение месяца специалист Отдела социальных выплат самоуправления сообщит о решении, принятом касательно выделения социальной помощи.

Житель также получит информацию по электронной почте или почте.

В сообщении напоминают, жители Вильнюса смогут воспользоваться этой услугой в любое время дня и недели. Если потребуются дополнительные данные, с жителем свяжутся специалисты отдела социальных выплат.

Причитающиеся компенсации будут доступны задним числом, то есть за весь отопительный сезон, независимо от того, когда лицо обратится за компенсацией в течение отопительного сезона. Например, если житель обратится в апреле 2023 года, компенсации могут быть возвращены за октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль и март 2022 года.

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