В указе, подписанном в пятницу президентом Литвы Гитанасом Науседой, говорится, что награды присуждаются за личный вклад в развитие межгосударственных отношений между Литвой и Бельгией, а также в развитие политического, экономического и социального сотрудничества между двумя странами.
Король Бельгии награжден орденом Витаутаса Великого с золотой цепью, королева будет награждена Большим крестом ордена им. Витаутаса Великого.
24-26 октября бельгийские монархи посетят Литву с государственным визитом.
Он начнется со встречи лидеров стран.
Затем король Филипп и Науседа посетят бельгийских солдат на полигоне в Пабраде, примут участие в литовско-бельгийском бизнес-форуме, пообщаются со студентами Вильнюсского университета, посетят старый город Вильнюса.
Также запланирован визит монарха в культурную столицу Европы 2022 года - Каунас, где он осмотрит архитектурное наследие в стиле ар-деко и экспозицию музея М.К. Чюрлениса.
Между тем, в первый день визита, в понедельник, первая леди Литвы Диана Науседане и королева Матильда посетят Еврейский музей им. Вильнюсского Гаона, где познакомятся с творчеством и культурным наследием литовских евреев.
В среду Науседене и королева посетят Украинский центр в Вильнюсе и встретятся с украинскими военными беженцами . Планируется также посещение социального ресторана Pirmas blynas.
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