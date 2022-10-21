Скоро по улицам Литвы поедет водородный транспорт

На стартовавшем в четверг в столице Международном форуме транспортных инноваций вице-министр транспорта Агне Вайцюкявичюте много внимания уделила водороду, подчеркнув, что этот вид топлива может стать спасением в целях замены природного газа, угля и нефти в зависимых от ископаемого топлива промышленном и транспортном секторах, говорится в сообщении для СМИ.

"Литва до 2030 г. планирует не только стимулировать закупку всех типов водородных транспортных средств – легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, - но и создать для них необходимую инфраструктуру заправки водородом. Водородный транспорт скоро поедет по улицам Литвы: цель Министерства коммуникаций и транспорта до 2026 г. установить 4 общедоступные водородные заправочные станции, а первая должна появиться в конце 2024 года", – сказала А. Вайцюкявичюте на Форуме транспортных инноваций.

Чтобы обеспечить потребности как бизнеса, так и всего общества, устанавливаемые водородные станции должны быть приспособлены для легкового, большегрузного и общественного транспорту, т.е. имеют возможность заправки 350 и 700 бар.

На финансирование установки станций в Литве из средств Инструмента восстановления экономики и повышения устойчивости (RRF) предусмотрено 2,4 млн. в евро. Министерство коммуникаций и транспорта будет добиваться увеличения финансирования до 3,6 млн. евро. Ожидается, что объявление о приеме заявок на финансирование будет опубликовано в январе 2023 г., на получение финансирования будет объявлен тендер.

Параллельно с установкой водородных станций Министерство коммуникаций и транспорта будет стремиться стимулировать покупку транспортных средств, работающих на водороде.

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