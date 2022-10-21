Премьер-министр: я скажу, когда почувствую, что у Правительства больше нет доверия

В публичном пространстве обсуждается судьба Правительства правых, но премьер-министр Ингрида Шимоните дала понять, что по-прежнему чувствует доверие коалиции к возглавляемому ею Кабинету министров.

Также, по мнению политика, не следует говорить о том, что споры, возникшие во фракции консерваторов по поводу несогласованных с Правительством льгот по НДС, вредят бюджету на 2023 г. По ее словам, это просто отдельное мнение членов Сейма.

"Я расцениваю это как отдельное мнение членов Сейма, отличное от Правительства. Это происходит не в первый и не в последний раз. Не скажу, что проект бюджета застрял. В проекте бюджета, если честно, это очень малая деталь. Это отдельный законопроект, который просто сопровождает бюджет", - заявила И. Шимоните в четверг в программе "В центре внимания" телеканала TV3.

Премьер отметила, что возглавляемое ею Правительство обсудит, что делать с принятым в среду парламентским Комитетом по бюджету и финансам (КБФ) предложением о том, чтобы 9-процентный тариф НДС с 2023 г. бессрочно применялся не только для гостиниц, как предлагает Правительство, но и для ресторанов, услуг культуры, развлечений и спорта. Один из главных инициаторов этой идеи – председатель КБФ Миколас Маяускас.

"Я действительно не думаю, что этот вопрос в бюджете является ключевым. Это просто разные мнения", - сказал премьер.

Как дала понять Шимоните, разногласия по поводу бюджета не следует рассматривать как фактор, представляющий риск для судьбы Правительства. По словам политика, она пока не говорила, что нет доверия к возглавляемому ею Правительству.

"Когда я почувствую, что у Правительства больше нет доверия, тогда я не будут говорить – руководите сами. Я скажу, что у Правительства, как я считаю, больше нет доверия", - сказала она. "Пока я этого не говорила", - добавила премьер.

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