Глава МИД Литвы: санкции Ирану – сигнал, что ЕС будет реагировать на помощь РФ в войне

Санкции против Ирана за поставки оружия в Россию – это знак того, что Европейский Союз (ЕС) будет отвечать на попытки помочь агрессору в войне против Украины, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Прежде всего, это сильный политический посыл Ирану и другим возможным сторонникам российской агрессии в Украине: тем, кто, вероятно полагал, что ЕС и другие союзники не ответят на их поставки оружия в Россию", - заявил министр телеканалу CNN в четверг.

В среду Европейский Союз договорился ввести санкции в отношении трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставку в Россию иранских беспилотников, которые использовались в войне в Украине. Санкции вступили в силу в четверг.

По мнению Ландсбергиса, необходимо предотвратить производство и отправку Ираном беспилотников в Россию.

"Один шаг мы уже сделали, но нам еще нужно добиться, чтобы Иран не участвовал в этой войне", - сказал глава литовской дипломатии.

По его словам, Россия "отчаянно ищет союзников", о чем свидетельствуют и опубликованные ранее новости о том, что Москва вела переговоры с Северной Кореей с целью получения ракет и боеприпасов.

"Очевидно, что Иран — один из последних друзей, которые на стороне России. Однако нам еще нужно сделать так, чтобы эта дружба не продолжилась", - сказал министр.

Ландсбергис напомнил, что Западные страны также ввели санкции в отношении Беларуси, которая поддерживает Россию в войне.

"Ко всем должны применяться одни и те же правила. Для каждой страны, каждого режима, который хочет поддержать военные действия России, будь то Иран или Северная Корея", - сказал он.

За последний месяц Россия активизировала атаки беспилотников в Украине.

Иран до сих пор отрицал передачу боевых дронов Shahed Москве.

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