Выяснилась судьба легендарного столичного кафе-мороженого: когда откроется "Ротонда"

Спустя несколько лет решилась судьба легендарного столичного кафе-мороженого "Ротонда" (Rotonda). Кафе откроется в декабре этого года. Точную дату муниципалитет сообщит позже, пишет Made in Vilnius.

После 4 лет нескончаемых ремонтов, муниципалитет выполнил свои обязательства. Семейному ресторану помещение сдадут в аренду. Компания Gaminčiau ir gaminčiau не отказывается от своих планов и вскоре будет работать в этом помещении.

"Арендаторы обратились за лицензией, по нашим данным, через несколько месяцев кафе откроется", – указал муниципалитет.

Эту информацию подтвердили и арендаторы. Уже сейчас в "Ротонде" проходят заказные мероприятия.

"Здание, которое долго стояло после полной реконструкции у подножия горы Гедиминаса, откроется обновленным – в нем будет не только кофе и мороженое. В зале смогут качественно проводить досуг семьи, организуют мероприятия", – сказала Довиле Преймонтайте, глава ресторана.

Новые владельцы "Ротонды" немного изменили концепцию ресторана.

"В меню будут хорошо известные блюда, напоминающие о домашнем уюте. Конечно, это будут не только обеды и ужины, можно будет выпить кофе с пончиками на улице или брать их на вынос", – сказала Преймонтайте.

Кафе реконструировали с 2018 года. Часть работ должен был выполнить муниципалитет. Из-за археологических исследований работы несколько раз останавливали. В помещение провели газ, электричество, водопровод и канализацию.

Кафе-мороженое "Ротонда" действовало в парке с 1956 по 1992 год.

В 2004 г. помещение передали компании Gairė. С 2012 г. был подписан новый договор об аренде с Vičiūnų restoranų grupe. Но в 2015 г. права этой компании переняла компания Matillda, которая в 2016 г. расторгла договор с муниципалитетом.

В 2018 г. конкурс на аренду выиграла компания Tamsta, но потом расторгла договор с муниципалитетом из-за нехватки финансов.

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