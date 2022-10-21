Вильнюс присоединяется к сбору помощи, инициированному президентом Украины

Вильнюс присоединяется к акции поддержки Украины – в двух столичных троллейбусах будут информировать о фонде UNITED24, созданном президентом этой страны Владимиром Зеленским, и помогут собрать помощь для Украины, защищающейся от российской агрессии.

В пятницу на остановке общественного транспорта "Площадь Европы" возле Вильнюсского городского самоуправления состоится презентация троллейбусов и инициативы, в которой примет участие посол Украины в Литве Петр Бешта, сообщила столичная мэрия.

В сообщении также указывается, что Вильнюс является первым городом в Европе, принявшим приглашение внести свой вклад в эту инициативу. Проект поддержали Вильнюсское городское самоуправление, Вильнюсский общественный транспорт и муниципальное предприятие Susisiekimos paslaugos.

В мае Зеленский учредил фонд UNITED24 для сбора пожертвований для Украины. Средства переводятся на счета Национального банка Украины и распределяются между отдельными министерствами для финансирования наиболее важных нужд.

На сайте фонда указано, что с момента его основания было собрано в общей сложности более 200 миллионов долларов (более 200 млн евро), а на данный момент на счету фонда более 34 млн долларов (почти 35 млн евро).

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