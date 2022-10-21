Оппозиция решает вопрос вотума недоверия правительству

В оппозиции зреет идея инициации вотума недоверия правительству Ингриды Шимоните.

Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис сказал, что это помогло бы убедиться в том, что парламент еще доверяет правительству.

"Интерпелляция 5 или 6 министрам не даст пользы. Результат достаточно ясный, поскольку голосование открытое. Я предлагал оппозиционным фракциям и еще раз предложу обсудить вотум недоверия всему правительству. Это была бы одна процедура, одно голосование", – сказал Мазуронис в интервью Žinių radijas.

По словам политика, в таком случае голосование может быть тайным, не так как в случае с вотумом недоверия по конкретным министрам.

"Процедура иная – нет открытого голосования. После ответов премьера сразу состоится тайное голосование. Так можно увидеть реальную политическую атмосферу в парламенте, реальную поддержку или ее отсутствие", – сказал в пятницу Мазуронис.

"Надо провести эту процедуру и убедиться, есть поддержка у правительства или нет", – прибавил он.

Мазуронис сказал, что это, наверное, единственная процедура, которая позволит убедиться, насколько правительство поддерживают сами правящие.

"Все ли решат, что работа правительства их удовлетворяет. В темных коридорах парламента и представители правящих говорят, что правительство не справляется", – сказал Мазуронис.

И на самом деле в последнее время в лагере консерваторов возникло немало трений из-за предложений внести в проект бюджета незапланированные поправки.

"Если бы состоялась интерпелляция, то правительство могло бы продолжить работу. Если бы выяснилось, что у него нет поддержки, то формировалась бы альтернатива. Она есть и не одна. Поэтому не надо ставить такой вопрос: или это правительство, или государство разваливается. Или Шимоните, или никто", – обобщил политик.

В четверг Ингрида Шимоните в интервью дала понять, что все еще ощущает доверие коалиции. По ее мнению, не стоит утверждать, что споры во фракции консерваторов из-за несогласованных с правительством льгот наносят вред всему бюджету на 2023 г. По ее мнению, это отдельное мнение депутатов.

"Я расцениваю это как отдельную позицию депутатов, которая отличается от позиции правительства. Это не первый и не последний случай, когда такое случается. Я не скажу, что застопорился проект бюджета. В проекте, честно говоря, есть одна небольшая деталь. Это отдельный проект закона, сопровождающий бюджет", – сказала в четверг в интервью на TV3 Шимоните.

Она дала понять, что спор консерваторов о предложениях по НДС не надо считать угрозой для судьбы правительства. По словам политика, она пока не говорила, что к ее правительству не осталось доверия.

"Когда я почувствую, что у правительства нет доверия, я не скажу, саму возглавляйте. Я скажу, что, по моему мнению, у правительства нет доверия", – сказала премьер.

"Пока я этого не говорила", – прибавила она.

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