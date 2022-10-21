Ферма по разведению насекомых Divaks примет на работу около 100 человек

ru.DELFI.lt

Технологическая компания Divaks создала инновационную технологию по переработке насекомых и инвестирует в первую в Литве ферму по выращиванию и переработке желтых мучных червей, сообщает vz.lt.