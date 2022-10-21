Планируется, что ферма и предприятие начнут работать с середины 2024 года.
На ней будут работать 100 человек.
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Технологическая компания Divaks создала инновационную технологию по переработке насекомых и инвестирует в первую в Литве ферму по выращиванию и переработке желтых мучных червей, сообщает vz.lt.
Планируется, что ферма и предприятие начнут работать с середины 2024 года.
На ней будут работать 100 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!