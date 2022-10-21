Планируется, что ферма и предприятие начнут работать с середины 2024 года.

На ней будут работать 100 человек.

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