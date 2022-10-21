Глава МИД Литвы говорит о логичном шаге - отсоединении от российской железной дороги

Следующим шагом, направленным на полное отмежевание от России, должно быть отсоединение от российской железной дороги, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Так руководитель литовской дипломатии ответил на вопрос нидерландского журналиста, поинтересовавшегося, не стоит ли ограничить доставку российских грузов в Калининград через территорию Литвы после объявления Кремлем мобилизации.

"Поверьте, все эти вагоны проверяются. Пропускают только продукты питания другие нужные товары. Военное обеспечение Калининграда Россия осуществляет морским путем. Литва и впредь будет руководствоваться вехами Европейского Союза. Но в долгосрочной перспективе эта ситуация невыгодна для нас", – сказал Г. Ландсбергис нидерландскому новостному порталу "Elseviers weekblad".

"Литва полностью отказалась от российского газа, мы также хотим отключиться от общей электросети. Железнодорожное соединение было бы следующим логическим шагом", – добавил министр.

После разъяснения Еврокомиссией четвертого пакета санкций, согласно которым России разрешено доставлять по железной дороге через территорию Европейского Союза санкционированные товары в Калининград, если они не используются в военных целях, в публичном пространстве Литвы послышались предложения демонтировать российскую железнодорожную магистраль, по которой эти грузы доставляются через территорию Литвы в российский эксклав.

Эта колея шире используемой в ЕС.

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