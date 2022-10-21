Погода: перемены начнутся с выходных дней

В пятницу днем зона высокого давления понемногу уйдет, но погода будет, как в четверг.

Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем будет холодно, всего 7-12 градусов. Холоднее всего будет в Утенском и Паневежском районах - всего 7-8 градусов, а теплее - 11-12 - на юго-западе и в центральной части Литвы.

В ночь на субботу придет зона низкого давления. Ночью будет облачно, местами, в основном на юго-западе, пройдут небольшие дожди. Температура опустится до 3-8 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются небольшие заморозки. В субботу днем будет пасмурно, во многих районах пройдут дожди, особенно сильные осадки ожидаются на юге и на западе страны. Воздух прогреется всего до 7-12 градусов тепла.

В воскресенье погоду обусловит зона низкого давления. Будет облачно. Дожди пройдут и ночью и днем, однако осадки будут непродолжительными. Немного потеплеет, ночью будет 5-10, днем 9-14 градусов тепла.

В понедельник давление немного увеличится. Облачность немного уменьшится, ожидаются небольшие прояснения. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

Во вторник с запада придет новая зона невысокого давления – ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадки будут интенсивнее. Ночью будет 5-10, на северо-востоке 2-4 градуса тепла, на поверхности почвы местами возможны небольшие заморозки, днем будет 9-14 градусов тепла.

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