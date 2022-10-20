Интервью Delfi: как и чем Украина защищается от иранских дронов-камикадзе?

ru.DELFI.lt

О том, какой урон нанесли дроны-камикадзе Украине, как и какими средствами украинские военные защищаются от налетов, какое вооружение поступает для этих целей из стран Запада, сколько белорусов и россиян воюют на стороне Украины издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк обсудил с полковником запаса, летчиком-инструктором, военным экспертом Романом Свитаном.