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Интервью Delfi: как и чем Украина защищается от иранских дронов-камикадзе?
О том, какой урон нанесли дроны-камикадзе Украине, как и какими средствами украинские военные защищаются от налетов, какое вооружение поступает для этих целей из стран Запада, сколько белорусов и россиян воюют на стороне Украины издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк обсудил с полковником запаса, летчиком-инструктором, военным экспертом Романом Свитаном.