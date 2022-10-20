Министр ждет реакции партнеров на обещанную налоговую реформу: нет желания идти и сжигать себя на костре

Обсуждения налоговой реформы, обещанной правыми партиями, будут возобновлены, если удастся найти консенсус среди политических партнеров, сказала министр финансов Гинтаре Скайсте. По ее словам, хоронить эту инициативу не следует, но, как отмечает министр, нет и желания "сжечь себя", вернувшись к инициативе без одобрения коалиции.

"Правительственная программа включала анализ издержек и пользы налоговых льгот, оценку существующих налоговых льгот, чтобы была возможность отказаться от некоторых из них. Мы провели эту оценку и провели некоторые дискуссии с рабочей группой. Сформулирована определенная корзина предложений возможных решений. Но поскольку в правящей коалиции у нас разные политические силы, нужен консенсус, чтобы решения, которые приходят, поддерживались всем пакетом. Если мы снова выберем то, что очень популярно, а то, что менее популярно, останется за чертой, то эти решения в долгосрочной перспективе не будут устойчивыми для наших финансов. Так что, если нам удастся найти консенсус по корзине предложений, я думаю, что в какой-то момент мы могли бы вернуться к дискуссиям", - радиостанции Žinių radijas в четверг сказала министр.

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Однако на вопрос, можно ли ожидать, что уже в следующем году обсуждение обещанной налоговой реформы дойдет до парламента, министр не ответила с уверенностью. По ее словам, все будет зависеть от консенсуса между партнерами по правящей коалиции.

"Я жду реакции политических партнеров. Предложения были выдвинуты, представлены. Если эти реакции будут положительными, вероятно, можно будет вернуться к этим вопросам. А если положительных реакций не будет, я не вижу большого желания идти и сжигать себя на костре", - сказала Г. Скайсте.

Правящие и ранее говорили, что не отказываются от планов пересмотреть налоги, но, по их словам, это может быть сделано после стабилизации ситуации.

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