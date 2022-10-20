Не исключен уход Шимоните с занимаемого поста: названы причины

Возможно, премьер-министр Ингрида Шимоните упомянула об отставке, поскольку не получает достаточной поддержки от коалиции, сказал преподаватель университета им. М.Ремериса Виргис Валентинавичюс. Якобы это связано с двумя инцидентами в рядах консерваторов.

Среди журналистов и в кулуарах власти говорят о том, что премьер упомянула об отставке после принятия бюджета. Эти слухи появились одновременно с напряжением в рядах консерваторов, связанным с представленными лидером Комитета по бюджету и финансов Миколасом Маяускасом и его коллегами инициативами, противоречащими бюджету. Кроме того, наблюдается противостояние между министром обороны Арвидасом Анушаускасом и главой парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом.

Этот конфликт возник после высказывания Анушаускаса о дислокации немецкой бригады – якобы достаточно того, чтобы в случае кризиса она могла быть размещена в Литве в течение 10 дней, а не находилось постоянно.

"Ингрида Шимоните не раз и не два говорила,что она сможет работать только в том случае, если у нее будет твердая поддержка в парламенте. Эти два случая - как Анушаускас, так и Маяускаса, вызывают сомнения в поддержке. Возможно, это первые ласточки, возможно, это первые люди, у которых есть личная повестка и они ставят ее выше повестки правительства", – сказал Delfi Валентинавичюс.

"Два эти случая, можно предположить, это первая трещина в единстве консерваторов", – заметил политолог.

Маяускас с коллегами по фракции пытается пропихнуть бессрочный 9% НДС для заведений общепита, спортивных и культурных услуг. Это идет вразрез с решением президиума консерваторов, которым коллег по партии в парламенте обязали не предлагать не согласованные с правительством предложения.

Валентинавичюс считает, что в этом вопросе Маяускас "занимается дешевым лоббизмом в пользу предпринимателей".

"Можно много охать, говоря о малом бизнесе, но такие люди как (мэр Каунаса) Висвалдас Матийошайтис со своей сетью заведений – это не малый бизнес. Можно только подумать, сколько он выиграет на этом. Другой момент, Маяускас говорит о желании/нежелании предпринимателей платить налоги в зависимости от политики правительства. Мне кажется моральный долг платить налоги не должен оспариваться устами председателя Комитета по бюджету и финансам", – подчеркнул собеседник.

"Поскольку Ингриде Шимоните важна поддержка, а перед нами два инцидента, этой помощи явно не хватает, можно предположить, что в голове у премьера могут возникнуть разные мысли", – сказал Валентинавичюс.

Если правящие не будут голосовать за бюджет, то, очевидно, что это будет кризис правительства, сказал европарламентарий Андрюс Кубилюс.

"Это значит, что парламент не доверяет представленному правительством проекту бюджета, который является основным документом. Вполне естественно, что так или иначе надо решать проблему доверия", – сказал он.

Дальше, по мнению политика, создадут правительство меньшинства.

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