Экономист: два из трех двигателей литовской экономики работают с перебоями

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что в последние годы экономику Литвы вперед тянула промышленность, сектор недвижимости и информационных технологий. Но в следующем году на плаву останется лишь последний.

В четверг в Вильнюсе был представлен обзор литовской экономики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2022 год. После презентации экономист Маурицас подчеркнул, что деньги снова становятся ограниченным ресурсом.

"В краткосрочном периоде надо вести себя осторожнее в вопросе фискальной политики. Во время пандемии расходы на кредиты были почти нулевыми. Поэтому в выигрыше будут не те страны, которые быстрее и больше денег впустят в экономику, а те, которые будут их использовать целесообразнее", – сказал он.

"Что вызвало успех Литвы в постпандемический период – половину роста генерировала промышленность, которая использовала изменения в мировой экономике в момент проблем с поставками. Сейчас ситуация меняется, в промышленности наблюдаются сбои, она теряет конкурентоспособность из-за высоких расходов на энергетику, а проблемы с поставками решаются. С нами начинает конкурировать та же Германия. Кроме того, повышаются расходы на труд, поэтому сложнее привлечь новые инвестиции.

Другая сфера - информационные технологии, финансы и другие бизнес-услуги – их экспорт. Это наш конек, который будет тянуть экономику и в следующем году.

Третий двигатель - сектор недвижимости. Но повышение процентной ставки влияет на рынок. В Литве будет реакция, особенно, если ставка вырастет до 3% или около того, как прогнозируют", – сказал Маурицас.

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