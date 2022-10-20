Украинские спортсмены в Литве получат более 80 тысяч евро

BNS ru.DELFI.lt

Sportas Foto: Unsplash

Министерство образования, науки и спорта на этой неделе выделило финансирование украинским спортсменам, перебравшимся в Литву.

Средства для них будут выделяться через спортивные федерации Литвы. Всего по приказу министра Юргиты Шюгждинене выделено 81,5 тыс. евро федерациям семи видов спорта. Больше всего - 20 и 19 тыс. евро соответственно - выделено Федерации плавания и Союзу теннисистов, 12,3 тыс. евро - Литовской федерации легкой атлетики. 11 тыс. евро для украинских спортсменов получила Литовская федерация хоккея на траве, 9,5 тыс. получат украинские волейболисты, 6 тыс. - культуристы, 3,7 тыс. - представители киокушин-карате. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!