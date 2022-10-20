Министр финансов: более значительная помощь бизнесу вызвана также решениями других стран

Гинтаре Скайсте заявила, что значительная помощь государства бизнесу из-за высоких цен на энергоносители в бюджете 2023 года обусловлена и решениями других стран Евросоюза (ЕС) о помощи своему бизнесу, а также стремлением правительства поддержать конкурентоспособность предприятий.

Г. Скайсте отметила, что ощущает недостаток роли Еврокомиссии (ЕК) в координации помощи бизнесу.

"В настоящее время особенно сильно ощущаю недостаток роли ЕК в координации оказания этой помощи и видно, что общий уровень конкурентоспособности не выдерживается и страны применяют разные придуманные самостоятельно модели, поэтому мы реагируем на то, что делают другие страны. Чтобы сохранить эту конкурентоспособность здоровой, мы должны были предложить определенные меры помощи", - в четверг отметила Г. Скайсте в интервью информационному радио Ziniu radijas.

"Для меня, как для министра финансов, очень важно поддерживать одинаковый уровень конкурентоспособности с другими странами ЕС, так как бизнес должен конкурировать своей эффективностью, а не сообразительностью правительства, которое разрабатывает тот или иной пакет помощи", - заявил министр.

Представители правительства постоянно повторяли, что не будут поддерживать бизнесе, однако в конце концов на компенсации бизнесу в бюджете предусмотрено 446 млн евро (на последний квартал этого года и первый следующего).

В первом полугодии государство обещает компенсировать бизнесу половину коммунальной цены на электроэнергию, превышающей 24 центов за киловатт-час в последнем квартале этого года, и 28 центов - в первом квартале следующего года. Кроме того, предприятия, чьи затраты на энергоносители превысят 10% из расходов, могут до конца апреля не платить налоги.

Германия выделила 200 млрд евро для защиты своих потребителей от высоких цен, за что ее критиковали другие страны ЕС.

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