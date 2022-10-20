Исследование: почти половина жителей Литвы планирует потратить на Рождество столько же, сколько в прошлом году

Проведенное в октябре исследование показало, что на Рождество в этом году 42% участников опроса планирует потратить столько же денег, сколько в прошлом году. Главная рождественская традиция в Литве - встреча с семье и праздничный ужин, а также украшение елки. Правда, есть и беспокойства в связи с уменьшением бюджета.

Исследование, проведенное IKEA, показало, что, несмотря на то, что праздники и их ожидание для большей части жителей страны (44%) связаны только с положительными эмоциями, половина тех, кто проявляет беспокойство, беспокоится из-за возможных расходов и небольшого бюджета.

"Тех, кто беспокоится из-за небольшого бюджета, можно успокоить - самое ценное в Рождестве для большинства участников опроса стоит недорого. Это долгожданная встреча с семьей (62%), праздничное настроение (52%), украшенные к празднику улицы (30%) и дома (29%), а также атмосфера добра и единства (26%)", – сказал глава IKEA Lietuva Йолита Юодзявичене.

Важнейшими рождественскими традициями в Литве остается праздничный обед с семьей (59%), украшение елки (37%) ужин в Сочельник (31%).

Больше 1/4 жителей Литвы сказали, что больше всего им нравятся праздничные украшения в доме. 14% сказали, что они "рождественские максималисты", им нужно все: елка, праздничный стол, освещение и т.д. Однако большая часть считает себя минималистами (41%), им достаточно лишь нескольких акцентов. Для каждого пятого ценностью являются декорации, напоминающие о детстве.

На праздничные декорации каждый пятый потратит меньше 30 евро, а 18% - 31-60 и 61-100 евро.

"Для 1/5 жителей нашей страны Рождество связано с подарками. 1/4 респондентов с удовольствием сами выполняют работу Деда Мороза: планируют подарки, покупают их, пакуют", – сказала Юодзявичене.

Каждый третий планирует составить список подарков и покупать их за месяц до праздника. Каждый пятый купит подарки 7-8, а каждый четвертый – 5-6 людям.

Люди планируют потратить на подарки столько же, сколько и в прошлом году: каждый десятый 30-60 евро, чуть больше 1/4 – 61-100 евро, а 16 и 17% соответственно по 101-150 и 151-200 евро. Еще 16% намерены потратить больше 200 евро.

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