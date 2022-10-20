В Литве временно закрывается роскошный центр отдыха и увольняет 71 работника

Недалеко от Тракая, на берегу озера Унгурис, находится 5-звездочный комплекс Esperanza Resort & SPA. Он закрывается на реновацию до июня 2023 года и увольняет 71 работника, сообщает Служба занятости.

"Служба занятости получила сообщение об увольнении группы работников из компании Esperanza Resort, об увольнении предупреждения получил 71 работник", – указала в ответе Delfi Служба занятости.

Увольняют горничных, уборщиц, судомоек (21), поваров (14), официантов и барменов (9), администраторов ресторана и гостиницы (9), массажистов (4) и др.

Причина увольнения: работники будут уволены из-за того, что выполняемые ими функции не нужны.

"Работодатель закрывает гостиницу и ресторан на реновацию до 1 июня 2023 года. В этот период компания не будет получать доходы за счет работы ресторана и гостинуцы", – сказано в комментарии.

В Esperanza Resort работают 107 человек.

Delfi ранее писал, что этот комплекс в лесах Аукштадварского регионального парка появился на месте бывшего дома отдыха для депутатов, на территории 14 га.

Компания IDW начала строительство комплекса в 2007 году, открылся он в 2009 году.

На платформе Booking.com комплекс сообщает, что этот комплекс, построенный в 13 км от центра Тракая из камня и канадского кедра. На территории находится частный лес, пляж с песочным берегом.

В гостинице есть закрытый бассейн, зона СПА с финской сауной, паровой баней, спортзал.

На территории комплекса Esperanza Resort & SPA есть площадка для вертолетов.

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