Литовская компания будет эксплуатировать первый терминал СПГ в Германии, построенный Uniper

Немецкая энергетическая компания Uniper выбрала оператора Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipeda Nafta для эксплуатации первого в стране СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, который будет построен на побережье Северное море.

Литовская компания планирует продолжать эксплуатацию терминала до марта 2024 года.

Руководитель компании Дарюс Шиленскис заявил, что контракт был подписан после оценки опыта компании на международном рынке.

"Успешно реализованный проект терминала СПГ в Литве, безопасная и надежная эксплуатация терминала СПГ в бразильском порту Асу, а также участие в нескольких других проектах по хранению СПГ в мире позволили нам создать международную известность и утвердить имидж Klaipeda Nafta как профессионального и надежного оператора терминалов СПГ по управлению и развитию проектов на карте мира", - заявил Д. Шиленский.

Строящийся СПГ-терминал в Северном море является первым плавучим терминалом в Германии. Он основан на технологии судна-хранилища газа, как и Клайпедский СПГ-терминал Независимость, он будет арендован у норвежской компании Hoegh LNG.

Годовая проектная мощность терминала составляет 7,5 млрд кубометров СПГ, или более 8% потребности Германии в газе на 2021 год.

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