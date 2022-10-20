Илон Маск раскрыл не все карты: что значит его необъяснимое поведение в отношении Украины

Сначала одно за другим следуют странные предложения о перемирии, затем – запугивания угрозой Третьей мировой войны, и в конце переполох с услугой спутниковой связи Starlink для Украины. Такие действия основателя SpaceX в последние недели озадачивали, вызывали злобу и заставляли гадать, чего на самом деле добивается Илон Маск – самый богатый человек в мире. Война в Украине дала ему повод показать себя.

Если бы в этот период человек, который до этого ничего не знал об Илоне Маске, попытался бы составить о нем какое-то представление, то, вероятно, у него возникла бы идея, что это введенный в заблуждение или же прокремлевский предприниматель.

Сначала Маск в твитере объявил опрос для жителей оккупированных территорий Украины и Крыма – чтобы они высказались, где хотят жить, в России или Украине.

Потом он предложил заново провести повторные референдумы под контролем ООН на тех оккупированных Россией территориях, где состоялись фиктивные референдумы.

Он также заявил, что Крым официально должен быть частью России.

Когда Маск говорит об Украине, он заявляет, что она должна быть "нейтральной".

После всех этих заявлений издание The Financial Times сообщило, что в Украине массово начались проблемы со связью Starlink, от которой зависит планирование военных операций, их осуществление и системы связей.

А после этого появилась информация, что компания SpaceX отказывается финансировать услугу Starlink в Украине, которую с первых дней войны по просьбе Киева согласилась предоставлять. И хотя позже Маск уже писал, что он передумал и эти услуги будут финансироваться, сомнения в намерениях и надежности Маска остались.

На эти заявления и действия Маска реагировали и украинские политики.

Позже волна реакций спала, но Маск не успокоился – он продолжает писать, что его компания несет нечестные убытки, финансируя услугу Starlink, по-прежнему излагает благоприятную для Кремля позицию о мнимом столкновении НАТО и России, о неизбежности ядерного конфликта и Третьей мировой войне, которая точно начнется, если Запад будет идти путем эскалации. Однако такой образ Маска может быть обманчивым. А реальные цели переполоха могут быть банальнее и они необязательно связаны с благосклонностью Маска к российскому режиму.

После того как CNN в прошлую пятницу сообщил, что SpaceX предложила Пентагону перенять финансирование Starlink в Украине (по подсчетам, до конца этого года расходы составят 120 млн. долларов США), а в ближайшие 12 месяцев – 400 млн. долларов, возникли интересные вопросы.

Вопрос Starlink для Украины - это не вопрос престижа и удобства, это жизненноважный вопрос. Starlink сначала был создан как коммерческий проект дающий доступ к быстрому интернету в любой точке Земли.

Тысячи спутников Starlink, которые ночью можно увидеть в небе невооруженным глазом уже летают по орбите Земли, десятки тысяч ждут своей очереди. Благодаря терминалу Starlink можно не просто подключиться к быстрому интернету.

Украинским военным терминалы Starlink дают доступ к интернету там, где его нет, это позволяет армии координировать удары артиллерии и управлять беспилотниками.

У россиян нет ничего подобного Starlink, они безуспешно пытаются блокировать связь, сами пользуются незащищенными средствами связи, это позволяет украинцам перенимать сообщения, фиксировать их местонахождение и наносить болезненные удары. Starlink дает украинцам и еще одно преимущество - они могут наносить концентрированные удары по критическим точкам.

Для этого нужна хорошая разведка, быстрый обмен данными, управление и командование огнем. Для этого нужна хорошая связь и системы передачи данных, работу которых обеспечивает связь Starlink.

Для Украины Starlink - нередко вопрос выживания, от успеха операций зависят жизни людей, возвращение захваченных территорий.

Однако поднятый вопрос финансирования Starlink - неслучаен. Это ясная и последовательная позиция SpaceX, завуалированная скандальными заявлениями Маска.

"Мы не можем продолжать дарить украинцам терминалы или неограниченное время финансировать уже имеющиеся", – сказал представитель SpaceX в интервью CNN. В числе документов, которые SpaceX выслал Пентагону есть и просьба командарма Украины Валерия Залужного о передаче дополнительных 8000 терминалов Starlink.

Эти 8000 – дополнительная просьба, всего SpaceX передала Украине около 20 000 терминалов Starlink, а Маск сказал, что эта операция обошлась его компании в 80 млн. долларов. Но одно дело - его позиция о расходах и других цифрах, а иное - реальность.

На самом деле десятки тысяч терминалов Starlink в Украине - это заслуга не только SpaceX.

Даже несмотря на слова Маска в сентябре, что SpaceX, "предназначен для мирных целей", на самом деле сеть этих терминалов и спутников используется в войне. Это происходит благодаря украинцам и их союзникам.

Тысячи терминалов Starlink покупали и через разные агенства передавали Украине власти США, тысячи купили сами украинцы – как гражданские лица, так и военные, а также неправительственные организации.

Например, Tesla выделила около 3760 терминалов, но месячную плату за их использование платить Украина и ее союзники, в их числе особенно выделяются США и Польша, несмотря на слова Маска, что Пентагон ничего не платит.

Уже выдвигалась идея оплаты услуг Пентагоном или Евросоюзом. Но еще дороже, чем сами терминалы, стоит их содержание, вернее сама связь. Маск сказал, что в эти расходы входит выведение спутника на орбиту, обеспечение, содержание наземных станций и др. расходы.

"Кроме того, мы должны защищаться от кибератак и глушителей, что делать становится все сложнее. Россия активно старается уничтожить Starlink, на защиту SpaceX идут огромные ресурсы. Ежемесячно мы сжигаем около 20 млн. долларов. Есть большая разница между мирной и военной коммуникацией. Starlink - единственная система, действующая в зоне войны. И даже Starlink можно уничтожить", – сказал Маск.

Издание The Politico цитировало главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который сказал, что ЕС мог бы участвовать в финансировании Starlink для Украины, такие же планы есть и у Департамента обороны США.

Но тут и кроются странные моменты подсчетов Маска, поскольку отличается как стоимость самих терминалов, так и их содержания.

Например, когда SpaceX подарила 5000 терминалов американскому агентству USAID, оно заплатило за 1500 "подаренных" терминалов не обычные 500 долларов, а в три раза больше и еще доплатить 800 000 долларов за транспортировку.

По данным французской неправительственной организации Eurospace, в заявлениях Маска концы с концами не сходятся.

По словам эксперта, на самом деле стоимость терминалов Starlink может быть намного выше, чем платят потребители (около 600 долларов), поскольку сами терминалы могут стоить 2500 долларов. Такую цену предлагают бизнес-клиентам, а терминалы для морских компаний могут стоить и 10 000 долларов плюс 6000 - за связь.

Базовая цена за связь Starlink в Европе, где наблюдается серьезная конкуренция - 60 долларов в месяц, поэтому если платить могут многие, делают так, чтобы клиенты платили больше – это неудивительно, ведь Starlink бизнес-проект.

С другой стороны, если реальная стоимость связи терминалов Starlink в Украине составляет 500 долларов в месяц (если исходить из названной Маском суммы 80 млн. долларов), то, по словам Пьера Лионе из Eurospace, возникает вопрос, как Starlink вообще может выживать, поддерживая цену в размере 60-110 долларов.

Эксперт обратил внимание на другое высказывание Маска, якобы за 2,5 месяца до конца этого года Пентагон должен заплатить 120 млн. долларов и еще 400 млн. - за весь год. А это 1700 долларов за один терминал в месяц.

"Возникают вопросы в связи с устойчивостью Starlink. Кроме того, если иметь в виду, что какую-то часть терминалов Starlink и их услуги в Украине оплачивают частные лица по обычным ценам, почему Маск просит Пентагон платить больше? Если в основе лежат факты, то, видимо, это значит, что Starlink - золотое дно, в противном случае не просили бы платить 60 евро в месяц. Разве что, Маск хочет делать деньги на своем монопольном положении в Украине и поэтому просит платить больше", – сказал эксперт, отметив, что названные Маском суммы за уже оплаченные 20 000 терминалов могут быть нереальными.

На все эти вопросы Маск пока не ответил, он их игнорирует и вместо этого говорит об угрозе Третьей мировой войны или говорит "к черту, будем и дальше оплачивать сами", даже если это неправда. Это необязательно означает, что Маск внезапно кардинально поменял свое мнение о помощи Украине или что не изменит его еще раз, тем более, что он несколько раз говорил, что поддерживал и будет поддерживать Украину.

Однако это также значит, что терминалы Starlink, ставшие эффективным инструментом в руках украинцев, стали важным объектом в деле подсчетов Маска, поскольку он, ко всему прочему, является новатором, основателем частной космической компании, меценатом разных благотворительных инициатив, но остается предпринимателем. А когда вопрос стратегии контратаки Украины и ее выживания в целом, зависит от милости эксцентричного предпринимателя, от смены его настроения, его желаний, вместе с союзниками, возможно, придется выбирать: платить дороже или рисковать остаться ни с чем в критической ситуации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!