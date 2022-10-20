Новые рейтинги: рекордное падение правительства и удар по оппозиционной силе

Последние результаты рейтинга демонстрируют самую низкую оценку правительства за весь срок его полномочий. Опрос был проведен компанией Spinter tyrimai 20–30 сентября по заказу Delfi. Политологи отмечают, что падает не только рейтинг правительства, но и рейтинг одной оппозиционной партии.

Лидером в рейтинге политических партий по-прежнему остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В августе за эту партию намеревались голосовать 12,5% участников опроса, а в сентябре – 12%.

Далее идут социал-демократы - в августе 8,3%, а в сентябре 11,3%.

Третьем место – демократический союз "Во имя Литвы" - в августе 9,5%, в сентябре всего 6,5%.

Далее – оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых. За него в августе голосовали 7,1%, а в сентябре – 6,5% респондентов.

На пятом месте – Движение либералов, соответственно 6,4% и 6,2% участников опроса.

Далее идет "Свобода и справедливость" - в августе 4,2%, в сентябре – 4,8%.

Седьмое место – правящая Партия свободы (соответственно 5,1% и 3,9%).

Последняя позиция досталась Партии труда - 2,4% и 3,7%.

9,3% участников опроса намерены голосовать за другую партию, еще 16,8% не планируют голосовать, а 19% не могли ответить на вопрос.

В результатах опроса представлены только те политические партии, которые набрали больше 2% голосов.

По традиции у респондентов спрашивали, кто из политиков или общественных деятелей лучше всего подходит на должность премьер-министра.

В этом рейтинге лидирует действующий премьер Ингрида Шимоните (в августе 13,2%, в сентябре – 12,5%).

На втором месте - лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (в августе 6,2%, в сентябре – 8,6%).

Третье место – лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (соответственно 10% и 7,6%).

На четвертом месте – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (3,9% и 4,1%).

Далее идет представитель "крестьян" Аурелиюс Верига (2,2% и 3,5%).

Шестое и седьмое место разделяют экс-премьер Альгирдас Буткявичюс (1,4% и 2,4%) и экс-президент Роландас Паксас (1,7% и 2,4%).

Восьмое место в рейтинге – председатель "крестьян" Рамунас Карбаускис (3,6% и 2,3%).

Девятое место – спикер парламента Виктория Чмилите–Нильсен (4,3% и 2,2%).

На последней строке рейтинга - министр обороны Арвидас Анушаускас (2,2% и 2,1%).

Больше всего перемен в этом рейтинге - в оценке правительства Литвы. В сентябре рекордное количество респондентов дало правительству низкую оценку, был достигнут исторический минимум.

В августе правительство положительно оценили 28,8% респондентов, а в сентябре всего 23,9%. Рейтинг снизился на 4,9%.

Скорее отрицательно или отрицательно правительство оценили 64,2% респондентов, а в сентябре – 68,8%.

7% в августе не знали, как оценить деятельность правительства, а в сентябре таких было 7,3%.

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