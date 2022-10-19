Минобороны Литвы призвали договориться о датах дислокации бригады из Германии

Министерство обороны (МО) Литвы призвали договориться с ВС Германии о датах дислокации бригады в стране, учитывая планы по строительству военной инфраструктуры.

Такое решение в среду на закрытом заседании принял Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"КНБО единогласно принял решение, обязывающее, призывающее Министерство обороны согласовать план по строительству инфраструктуры с планом по дислокации бригады ВС Германии. Наши шаги в подготовке инфраструктуры должны отражать инфраструктурные решения по постепенной дислокации бригады или ее подразделений в Литве, чтобы наша стратегическая цель - бригада здесь - была бы достигнута", - после заседания сказал журналистам председатель комитета Лауринас Кащюнас.

Члены КНБО договорились, что министерство с представителями ВС Германии должно согласовать график, согласно которому будет ясно, когда и сколько немецкий военных прибудут для постоянного пребывания, когда в Литве будет оборудован новый полигон, возведен новый военный городок и т.п.

"Должна появиться ясная связь и окончательная цель. Чтобы это была не только бригада для Литвы, но бригада в Литве. Это цель, которая требует всех наших дипломатических усилий", - утверждает Л. Кащюнас.

"Деловой разговор"

Разговор с министром обороны Арвидасом Анушаускасом на заседании комитета он назвал деловым.

"Мы выходим с известием, общим, единым, что приоритетным интересом всех звеньев власти, всех политических сил является дислокация бригады здесь, в Литве", - заявил Л. Кащюнас.

"Всё это мы может достичь и достигнем, если выполним домашнюю работу. Мы должны претворить в жизнь проекты инфраструктуры и встретить войска Германии с хорошими условиями, что мы намерены сделать до июля 2025 года", - заявил он.

Л. Кащюнас сообщил, что все участники заседания договорились считать постоянное пребывание бригады ВС Германии в Литве стратегической целью.

Говорил о грамматике

Однако работающие в комитете представители оппозиции не были уверены в наличии единого мнения по этому вопросу.

"Сложно сказать, будет ли тон единым, так как мы почти час говорили, кто как понимает подписанное соглашение. Если здесь идут такие дискуссии, то при возникновении потребности срочно реализовать соглашение, (...) будут крупные проблемы", - заявил представитель фракции демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.

Представитель "аграриев" Дайнюс Гайжаускас заявил после заседания, что его разочарование в министре обороны только возросло.

"Мы ползаседания говорили о грамматике немецкого языка. Если человек свои разъяснения основывает на грамматике и думает, что так объяснит, это жалко", - завил депутат.

Он также отметил, что министр "изворачивался как скользкий угорь".

"Германия выполняет обязательства"

Министр в свою очередь повторил, что Германия и Литва соблюдают взятые на себя обязательства.

"Германия очень ценит наши усилия и последовательную работу, это заявила публично и в Брюсселе. Самое важное - последовательная работа с обеих сторон. Они ценят, что выполняют в точности результаты саммита в Мадриде и делают даже больше. Я полагаю, что это тоже важное известие, они не отказываются от своих обязательств", - заявил А. Анушаускас журналистам.

Он информировал, что на следующей неделе в Сейм в срочном порядке представит поправки к законам, которые позволят быстрее строить в Литве военную инфраструктуру.

На заседание КНБО министра позвали для разъяснения позиции, достаточно ли такой боевой готовности бригады из Германии, когда она обязуется прибыть в Литву из Германии в течение десяти дней.

Такая позиция подверглась критике со стороны президента, членов КНБО, министра иностранных дел Литвы.

Для приема войск союзников в Литве началось строительство трех новых военных городков.

В настоящее время в Литве дислоцирован возглавляемый ВС Германии передовой батальон НАТО и элемент штаба бригады ВС Германии.

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