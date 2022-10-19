Спикер Сейма: вопроса о признании Чечни нет в повестке внешней политики Литвы

Вопроса признания чеченской республики Ичкерия во внешней политике Литвы нет, заявила председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен после признания Чечни "временно оккупированной Россией" Верховной Радой Украины.

"Принцип самоопределения наций закреплен в международных документах, он действует, и мы его уважаем. Что касается этого конкретного вопроса, его в повестке внешней политики Литвы нет", - отметила она.

Во вторник Верховная Рада Украины приняла резолюцию, в которой признала чеченскую республику Ичкерию "временно оккупированной Россией".

Россия подавляет движение за независимость в этой мусульманской республике Северного Кавказа с 1994 года.

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