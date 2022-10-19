В Каунасе оборудовали первый в Литве косой переход для пешеходов

Каунасский муниципалитет сообщает, что в городе оборудовали первый в Литве косой переход для пешеходов.

"США, Канада, Великобритания, Япония и Швеция – это лишь несколько стран, в которых для безопасности пешеходов оборудованы косые перекрестки. Такая организация движения внедрена и в Каунасе – отныне перейти через дорогу между ул. К.Донелайчё и Майронё можно быстрее и удобнее", – сказано в пресс-релизе.

Įstrižinė pėsčiųjų perėja Kaune Foto: Kauno miesto savivaldybė

Обычно такие перекрестки оборудуют около центров притяжения, где бывает много людей. В Каунасе первый переход в форме X был открыт на оживленной улице.

"На перекрестке ул. К.Донелайчё и Майронё красный свет одновременно горит для всех автомобилей, поэтому пешеходы могут безопасно пересечь улицу наискосок, когда горит зеленый свет", – сказано в сообщении.

На перекрестке появилась специальная разметка.

Įstrižinė pėsčiųjų perėja Kaune Foto: Kauno miesto savivaldybė

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!