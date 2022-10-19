Эфир Delfi: родители на войне, дочь — волонтер, священник — в армии

ru.DELFI.lt

Нелегкий, но разговор с надеждой получился у нашей коллеги Дайвы Жеймите с гостями из Украины. Капитан ВСУ Ирина Карпенко на этой войне уже давно, самое сложное для нее — сообщить родственникам о гибели близкого человека. Ее дочь Анастасия помогает, работая в волонтерской организации. А военный капеллан отец Сергей на этой войне рядом с украинскими солдатами и офицерами постоянно, чтобы поддержать и выслушать.