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Нелегкий, но разговор с надеждой получился у нашей коллеги Дайвы Жеймите с гостями из Украины. Капитан ВСУ Ирина Карпенко на этой войне уже давно, самое сложное для нее — сообщить родственникам о гибели близкого человека. Ее дочь Анастасия помогает, работая в волонтерской организации. А военный капеллан отец Сергей на этой войне рядом с украинскими солдатами и офицерами постоянно, чтобы поддержать и выслушать.
Смотрите интервью сразу после выпуска новостей в 13.00.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!