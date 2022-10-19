Спикер Сейма Литвы: я еще не приняла решение об участии в президентских выборах

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что еще не определилась по поводу участия в предстоящих президентских выборах. По этой причине глава парламента уверяет, что не акцентирует внимание на не особо благоприятных для нее результатах последнего общественного опроса, в котором респондентам предлагалось назвать политика, которого они поддержали бы на предстоящих президентских выборах.

"Я их особо не оцениваю, так как у меня нет решения баллотироваться на президентских выборах, это очень гипотетические рассуждения. И я думаю, что пока у меня не будет такого решения, я должна воздержаться от оценок", - радиостанции ЛРТ сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Видимо, когда ты в политике не один год, переживать эмоции из-за результатов опросов о выборах, в которых сейчас участвовать не планируешь, наверное, в данный момент это было бы непозволительной тратой эмоций", - также отметила она.

Компания по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai 20-30 сентября 2022 года по заказу новостного портала Delfi провела опрос общественного мнения. Он показал, что президент Гитанас Науседа является наиболее реальным кандидатом на то, чтобы снова занять пост президента. Второе место в рейтинговой таблице занимает бывший председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле. Он почти вдвое отстает от главы страны.

Тем временем В. Чмилите-Нильсен на президентских выборах в сентябре поддержали бы 2 проц. опрошенных. Большую поддержку получили премьер Ингрида Шимоните, председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте, министр охраны края Арвидас Анушаускас, лидер Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, а также общественный деятель Андрюс Тапинас и лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.

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