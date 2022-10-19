Coface: в следующем году литовская экономика вырастет на 1,1%

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в этом году вырастет на 2%, а в следующем – на 1,1%, прогнозирует компания по управлению рисками Coface. В мае она ожидала, что в этом году экономика страны вырастет на 3,5%.

По мнению Coface, в этом году ВВП Латвии вырастет на 2,9%, в следующем — на 0,2%, а для Эстонии в этом году прогнозируется рецессия в 0,5%, а в следующем году - рост в 1%, сообщила компания в среду.

"Рост был сильным в первой половине 2022 года, особенно в первом квартале. Однако в предстоящий зимний период существует большая неопределенность в отношении энергетического сырья, в том числе природного газа, цен на него и ожидаемой нехватки. Таким образом, мы можем столкнуться с технической рецессией, когда ВВП будет снижаться даже два квартала подряд", - отметил в сообщении экономист Coface Гжегож Селевич.

Прогнозируется, что в 2023 году мировая экономика вырастет менее чем на 2% - такой, какой был зафиксирован в кризисные 2001, 2008-2009 и 2020 годы.

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