С внутренней службы увольняется командующий Службой общественной безопасности Поцюс

Министр внутренних дел Агне Билотайте в соответствии с Законом о Службе общественной безопасности и Уставом внутренней службы вносит в правительство проект постановления, в котором предлагается с 20 октября 2022 г. уволить с внутренней службы главу Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардаса Поцюса.

В сообщении Министерства внутренних дел отмечается, что командующий СОБ увольняется по соглашению сторон после того, как генерал представил заявление.

СОБ и все другие уставные службы имеют особую роль во время чрезвычайного положения, перед ними стоят задачи по обеспечению национальной безопасности, которые требуют координации действий, связи и доверия. Ко всем руководителям служб предъявляются одинаковые требования по постоянной готовности, доступности и обмену информацией. При принятии важных решений, касающихся подготовки сотрудников, обеспечения и управления угрозами, необходимо вовлечение всех без исключения служб, отвечающих за общественную безопасность.

Главу СОБ по предложению министра внутренних дел назначает и увольняет Правительство.

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